التوجيه السياسي يُنظم لقاءات وجولات ليلية للأجهزة الأمنية بالوسطى

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة الوسطى، جولة ليلية شملت "مراكز الشرطة بالوسطى " شرطة دير البلح والنصيرات والمعسكرات ومقر شرطة المرور ومقر حفظ النظام والتدخل وكذلك أماكن انتشار وأماكن انتشار قوات الأجهزة الأمنية في المحافظة".

وشارك في الجولة كل من "الدكتور كمال أبو عون وزير التعليم السابق، و العميد كمال تربان مستشار وزير الداخلية ، والعقيد عبد القادر القريناوي مدير مكتب المراقب العام في الوسطى، و الأستاذ كمال أبو معيلق القيادي في العمل الإسلامي والمقدم يوسف بر مدير مركز شرطة المعسكرات ، والمقدم محمد جبر مدير توجيه الوسطى.

وأكد المقدم جبر أن الجولة تأتي في إطار رفع المعنويات لدى أبناء الأجهزة الأمنية والشرطية.

بدوره، تقدم الدكتور أبو عون بالشكر لأبناء الأجهزة الأمنية والشرطية على جهودكم المباركة في حفظ الأمن، رغم قلة الرواتب والمؤامرات الجبانة التي تستهدف أبناء الأجهزة الأمنية لعلم العدو للدور المهم الذي يقوم هؤلاء الرجال والدليل على ذلك استهداف العدو لهم في بداية حرب 2008.

من جانبه، أكد العميد تربان أن أبناء الأجهزة الأمنية والشرطية هم على ثغر من ثغور الوطن ولهم دور مهم في مسيرة شعبنا.

على صعيد أخر، ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي كلمة تعبوية خلال طابور أركان لشرطة البحرية حيث تحدث خلالها النقيب محمد الشرافي عن علو الهمة لرجل الأمن

كما ألقت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة الوسطى، ضمن حملة التحصين المجتمعي سلسلة من المحاضرات التوعوية لطالبات مدرسة ممدوح صيدم الثانوية و مدرسة مسقط الثانوية.

ونظمت الهيئة بمحافظة الوسطى ملتقى دعوي بنظارة مركز شرطة النصيرات ل 40 نزيل، بحضور الملازم أول أنس غراب من توجيه الوسطى محمد جاد لله من أوقاف الوسطى وذلك في إطار زيادة الوعي الفكري والثقافي والتربوي والوازع الديني لدى النزلاء.