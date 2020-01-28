بلدية خان يونس:قبول مبادرة مفتي المحافظة لمنع إشغال الأرصفة والطرقات

غزة- الرأي

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عن قبولها والتزامها التام بمبادرة مفتي محافظة خان يونس الشيخ إحسان عاشور والتي تحمل عنوان " تعالوا لنرفع شعاراً من أجله نجاهد ولتحقيقه رئيس البلدية نساند"، والتي تقضي بمنع إشغال الأرصفة والطرقات من قبل الباعة وأصحاب البسطات الثابتة والمتحركة وأصحاب المحلات التجارية بأنواعها كافة، والتي جاءت نتاج حراك مجتمعي وتفاعل كبير من كافه أبناء شعبنا لمنع هذه الظاهرة التي باتت تؤرق مجتمعنا الفلسطيني منذ سنوات طويلة.

وكان م. البطة وبمشاركة رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، قد التقوا بالمفتي عاشور بدار الإفتاء صباح أمس، وذلك للوقوف على تداعيات مشكلة تفاقم البسطات في شوارع خان يونس وتغولها على الأرصفة والطرق الرئيسة بالبلدة ومحيطها.

وكان المفتي عاشور قد أطلق مبادرة دعا خلالها البلدية للقيام بواجباتها حيث تشمل المبادرة : "المحلات للبيع وعرض البضاعة وتحضير الأطعمة ونحوها، والرصيف حق للمشاة ولا تنازل عنه، والأسفلت خاص بالسيارات، والأسواق للبسطات، والمساجد للعبادة وأبوابها ليست أسواقاً ولا ميداناً للتسول"، وعدم إشغال الأرصفة بالبسطات والبضائع ونحوها والتي أصبحت تشكل مدعاة حقيقية لمعاناة السكان والمارة والمركبات.

و أكد م. البطة على التزام بلدية خان يونس وامتثالها للقانون، مؤكدًا على أن البلدية لم تتوان للحظة عن تنفيذ الحملات المستمرة لمنع تواجد البسطات في الشوارع وعلى الأرصفة، بل وقامت من أجل تغليب المصلحة العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة بتقديم مقترحات من أجل نقل البسطات لأحد أسواق المدينة الرسمية وهيأت كل الظروف المكانية وقامت بتحويل مسار المركبات ضمن خطة مرورية بالتعاون مع شرطة المرور، وقدمت إعفاءات مادية كاملة لأصحاب البسطات من أجل تأمين نقلهم إلى سوق أحمد عبد العزيز (السكة) إلا أن جميع مبادراتها قوبلت بامتناع أصحاب البسطات عن الانتقال بحجة أن المكان الجديد يبتعد نسبياً عن مركز المدينة.

وبين م. البطة لمفتي المحافظة جهود البلدية من أجل معالجة تلك المشكلة ومنع إغلاق الشوارع بالبسطات من خلال الحملات المتعاقبة التي تشمل فتح الشوارع ولو بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن بعض أقطاب المجتمع المحلي قاموا بالتواصل مع إدارة البلدية من أجل تخفيف وتيرة الضغط المجتمعي الناتجة عن حملات منع تواجد البسطات.

وأكد البطة على ضرورة تبني مبادرة دائرة الإفتاء التي تصب في المصلحة العامة وأن بلدية خان يونس ومن خلفها قيادة المجتمع المحلي ولجنة حي وسط المدينة ومجلس العائلات والمؤسسات المجتمعية والمدنية تسعى من أجل تطبيق النظام والقانون على الجميع والخروج بميثاق مجتمعي لمساندة عمل البلدية في هذا المجال.

بدوره ، بين الشيخ عاشور على البعد الديني وموقفه الواضح من حرمة التغول على الأملاك العامة أو إشغال الأرصفة والطرقات، مشيراً إلى أن تعاليم ديننا الإسلامي واضحة وصريحة حيث لا يجوز التعدي على حقوق الناس تحت ذريعة الوضع الاقتصادي الصعب.

وشدد الشيخ عاشور على ضرورة قيام بلدية خان يونس بواجباتها تجاه تنظيم المدينة للتسهيل على السكان ودفع المخاطر عنهم لأن حياة الانسان وحفظ كرامته واجب ديني ووطني وأخلاقي.