بلدية خان يونس تنظم لقاء حول التوعية البيئية للنساء بقاع القرين

غزة- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وبالتعاون مع المجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لقاءاً توعويًا وتثقيفيًا حول "النفايات الصلبة وآلية التخلص منها" بحضور مسئولة وحدة المرأة والطفل في البلدية أ. تغريد شعت، والمثقفتان الصحيتان بالمجلس أ. ذؤابة خشان و أ. سمية السر، ومدير مركز البسمة للتنمية والتطوير أ. ميسرة النجار ومشاركة النساء القاطنات في حي قاع القرين جنوب شرق خان يونس، وذلك في مركز البسمة للتنمية والتطوير بالحي.

بدوره، أشادت شعت بجهود البلدية وخططها ومشاريعها والبرامج المختلفة التي تنفذها بالتعاون مع لجان الأحياء والقطاعات النسوية والتي تهدف إلى رفع وزيادة الوعي البيئي والقانوني والصحي في مختلف القضايا التي تهم المرأة، مشيرةً إلى أن بلدية خان يونس تسعى دومًا من أجل تعزيز دورها الريادي والهام في المجتمع والحفاظ على البيئة المحيطة وحمايتها.

من ناحيتها ، تحدثت كلاً من خشان والسر عن المجلس والخدمات التي يقدمها للمواطنين، بتقديم بعض الإرشادات في كيفية الحد والتقليل من النفايات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة واستخدامها كأسمدة.

وفي نهاية اللقاء تم طرح بعض الإشكالات التي تعاني منها المنطقة وستتم متابعتها من قبل جهات الاختصاص.