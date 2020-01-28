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تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي

28 كانون ثاني / يناير 2020 11:08

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غزة- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي ضم كل من المقدم محمد جبر مدير توجيه الوسطى والنقيب عامر ابو بريك مدير العلاقات العامة والإعلام والنقيب معاذ علوان مسئول ملف المدارس والنقيب معاذ حسن، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ومشرف النشاط الكشفي بقسم الأنشطة محمود الطلاع.

بدوره، رحب الحاج بوفد التوجيه السياسي والمعنوي مشيداً بدورهم البارز والإيجابي في خدمة الوطن والمواطنين خاصة القضايا الطلابية من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم بالوسطى وجميع المدارس والمؤسسات التعليمية، مؤكداً حرص مديريته على التعاون الكامل مع كافة المؤسسات التي تهتم بأبنائنا الطلبة وتقدم لهم الرعاية والدعم، لأننا نسير في مركب واحد ومصلحة طلابنا هي المصلحة العليا لنا جميعا.

من جانبه،  شكر جبر مديرية التربية والتعليم بالوسطى على حسن الاستقبال، مهنأهم  ببداية العام الدراسي الثاني وتمنى أن يكون عام تفوق وخير لكافة أبنائنا الطلبة، ومؤكداً على التعاون المشترك بين الإدارتين بما يخدم الطلبة وخاصة في المدارس الثانوية سواء الطلاب أو الطالبات من خلال ما تقدمه هيئة التوجيه السياسي والمعنوي من برامج ومحاضرات تثقيفية وتوعوية تعود بالنفع على الطلاب والطالبات ومجمل المسيرة التعليمية

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