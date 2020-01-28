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"الشباب والرياضة" ترعى يوماً تطوعياً لمصابي العودة في المغازي

28 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

"الشباب والرياضة" ترعى يوماً تطوعياً لمصابي العودة في المغازي

غزة- الرأي

نظم مركز حكاية وطن بالشراكة مع بلدية المغازي،  يوم العمل التطوعي لمصابي مسيرات العودة في مخيم المغازي، صباح أمس الاثنين، برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبحضور خالد بحور مدير العمل التطوعي بالوزارة، ورئيس بلدية المغازي وممثلي مركز حكاية وطن.
وجرت الفعالية تحت شعار "إرادة وعزيمة لا تلين"،  وأوضح خالد بحور أن الوزارة تشجع هذه الفعاليات كونها تساهم في تفعيل العمل التطوعي وتوجيه فئات المجتمع نحو المشاركة والتفاعل في كافة القضايا المجتمعية.

وأضاف أن الفعالية في المغازي استهدفت مصابي مسيرات العودة بهدف دمجهم في العمل التطوعي والتأكيد أن الإصابة ليست عائقا أمام العمل والإنتاج وخدمة الوطن.

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