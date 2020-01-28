"النقل والمواصلات " تشرع بتركيب كاميرات لمركبات الفحص العملي

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بوزارة النقل والمواصلات بتركيب كاميرات داخل مركبات الفحص العملي " التستات " بهدف زيادة المتابعة والرقابة على اختبارات السياقة العملية.

بدوره، أكد د. علاء العكش مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد أن رقابة الفحص العملي يهدف لتحقيق الواقعية موضحاً أهميتة في إيجاد بيئة فحص أكثر نزاهة وشفافية خلال اختبار السياقة.

وأضاف العكش بأن الوزارة سعت إلى تركيب تلك الكاميرات داخل مركبات الفحص العملي استجابة لطلب من مدارس تعليم السياقة لكي يتسنى لبعض الطلاب من تقديم تظلمات إن وجدت.

من جانبه ،أكد م. عمر المناعمة مدير الحاسوب في ترخيص غزة أن هذه الكاميرات ذات مواصفات عالية بالصوت والصورة ويمكن مراجعتها بأي وقت للتأكد من حسن سير الفحص العملي حسب الأصول وكذلك تحديد أماكن سير المركبة خلال الفحص بنظام GBS.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع جاء بناءً على قرار وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ لتسهيل العمل وتطويره.

