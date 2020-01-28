الفالوجا الثانوية تحتفى بتكريم الطالبات المتفوقات

غزة- الرأي

احتفت مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات بطالباتها المتفوقات ، باقامة حفلاً حُقّ لها تسميته "الفالوجا تتألق"، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديرة المدرسة أ. رجاء رضوان، وكوكبة من رؤساء الأقسام في المديرية، وشخصيات من الوجهاء والأعيان ومؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

بدورها ، أشادت مديرة المدرسة أ. رضوان بجهود معلمات المدرسة اللواتي تمكًنّ من تحقيق هذا الإنجاز الذي تمثّل بتفوق ما لا يقل عن (150) طالبة حصلن على معدّل (95% فما فوق) خلال الفصل الدراسي الأول ، مثنيه على الطالبات المحتفى بهنّ واللواتي حققن هذا النجاح بجدارة واقتدار، متمنية لهنّ مزيدا من النجاح والتفوق.

وتطرقت مديرة المدرسة في كلمتها إلى جملة من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفصل الدراسي المنصرم سواء على صعيد رفع نسبة التحصيل لدى الطالبات، أو المبادرات الإبداعية، أو العلاقة مع المجتمع المحلي.

من ناحيته ، أبرق العرابيد بالتهنئة للطالبات المتفوقات، ولذويهم الذين عملوا على توفير كل سبل الراحة لهنً لتحقيق هذا الإنجاز، ولمعلماتهنّ اللواتي لم يبخلن عليهن بالمعرفة والإرشاد والنصح والتوجيه، مؤكداً أن هذا التميز الذي نحتفي به اليوم في مدرسة الفالوجا، يأتي استمرارا لسلسلة من الإنجازات التي حققتها المدرسة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد تميز وتفوق الطالبات، أو حتى المبادرات الإبداعية، أو المسابقات الثقافية والرياضية والتربوية.

وحثّ أ. العرابيد الطالبات لمزيد من التفوق، متمنياً لهنّ أن يكنّ من الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الوطن، داعياً إياهنّ إلى الاستعداد لخوض الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في مطلع أبريل المقبل.

وفي ختام الاحتفال الذي شهد فقرات فنية وتراثية وكشفية مميزة، تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات المتفوقات.