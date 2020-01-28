وكالة الرأي الفلسطينية "النقل والمواصلات " تشرع بتركيب كاميرات لمركبات الفحص العملي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" ترعى يوماً تطوعياً لمصابي العودة في المغازي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يستقبل وفداً من التوجيه السياسي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنظم لقاء حول التوعية البيئية للنساء بقاع القرين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس:قبول مبادرة مفتي المحافظة لمنع إشغال الأرصفة والطرقات وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي يُنظم لقاءات وجولات ليلية للأجهزة الأمنية بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية طالبات بخان يونس يشكّلن كلمة "فلسطين" رفضًا لـ "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيات من مصلى باب الرحمة وكالة الرأي الفلسطينية نيابة جرائم الأموال تنجح باسترداد ما يزيد عن 60 مليون شيكل عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية مركز الشرقية بخان يونس يُنفذ أكثر من "16" ألف مهمة بـ 2019
أخبار » الأخبار الحكومية

الفالوجا الثانوية تحتفى بتكريم الطالبات المتفوقات

28 كانون ثاني / يناير 2020 11:24

1
1

غزة- الرأي

احتفت مدرسة الفالوجا الثانوية للبنات بطالباتها المتفوقات ، باقامة  حفلاً حُقّ لها تسميته "الفالوجا تتألق"، بحضور مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، ومديرة المدرسة أ. رجاء رضوان، وكوكبة من رؤساء الأقسام في المديرية، وشخصيات من الوجهاء والأعيان ومؤسسات المجتمع المحلي وأولياء الأمور.

بدورها ، أشادت مديرة المدرسة أ. رضوان بجهود معلمات المدرسة اللواتي تمكًنّ من تحقيق هذا الإنجاز الذي تمثّل بتفوق ما لا يقل عن (150) طالبة حصلن على معدّل (95% فما فوق) خلال الفصل الدراسي الأول ، مثنيه على الطالبات المحتفى بهنّ واللواتي حققن هذا النجاح بجدارة واقتدار، متمنية لهنّ مزيدا من النجاح والتفوق.

وتطرقت مديرة المدرسة في كلمتها إلى جملة من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفصل الدراسي المنصرم سواء على صعيد رفع نسبة التحصيل لدى الطالبات، أو المبادرات الإبداعية، أو العلاقة مع المجتمع المحلي.

من ناحيته ،  أبرق  العرابيد  بالتهنئة للطالبات المتفوقات، ولذويهم الذين عملوا على توفير كل سبل الراحة لهنً لتحقيق هذا الإنجاز، ولمعلماتهنّ اللواتي لم يبخلن عليهن بالمعرفة والإرشاد والنصح والتوجيه، مؤكداً  أن هذا التميز الذي نحتفي به اليوم في مدرسة الفالوجا، يأتي استمرارا لسلسلة من الإنجازات التي حققتها المدرسة خلال السنوات الماضية سواء على صعيد تميز وتفوق الطالبات، أو حتى المبادرات الإبداعية، أو المسابقات الثقافية والرياضية والتربوية.

وحثّ أ. العرابيد الطالبات لمزيد من التفوق، متمنياً لهنّ أن يكنّ من الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الوطن، داعياً إياهنّ إلى الاستعداد لخوض الامتحانات التجريبية للثانوية العامة في مطلع أبريل المقبل.

وفي ختام الاحتفال الذي شهد فقرات فنية وتراثية وكشفية مميزة، تم توزيع شهادات التقدير على الطالبات المتفوقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟