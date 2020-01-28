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تعليم خان يونس وهندسة المتفجرات يفتتحان حملة للتوعيه بمخاطر المتفجرات

28 كانون ثاني / يناير 2020 11:33

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غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس بالتعاون مع شرطة هندسة المتفجرات حملة التوعية والإرشاد من مخاطر الأجسام المشبوهة، حيث انطلقت فعاليات الحملة صباح اليوم ، في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، بحضور أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. محسن أبو مسامح رئيس قسم التعليم العام، ووفد من شرطة محافظة خان يونس ترأسه: المقدم علاء أبو شمالة مدير مركز شرطة خان يونس، ووفد من هندسة المتفجرات ترأسه: الرائد محمد الأسطل مدير هندسة المتفجرات بخان يونس، وأ. جلال الشيخ عيد مدير المدرسة، وعدد من المعلمين والطلاب.

وتهدف الحملة إلى توعية الطلبة من أخطار المخلفات الحربية، وكيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة بهدف حماية الوطن والمواطن.

بدوره،  رحب أ. الفرا بالحضور، مشيداً بجهود كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، مثمناً جهود الشرطة الفلسطينية التي تسعى لحماية الأطفال وأبناء المجتمع من مخاطر الأجسام المشبوهة، مؤكداً  أهمية هذه الفعاليات كونها تمس أمن المجتمع.

وبين الفرا خصوصية محافظات غزة حيث أنها تتعرض إلى الحروب والاعتداءات الصهيونية بشكل مستمر وتخلف وراءها مواد متفجرة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، وتمنى أن تنقل كل طالبة هذه الخبرة لأسرتها ومحيطها حتى تصل الفائدة للجميع.

من جانبه ، ثمن المقدم أبو شمالة جهود وزارة التربية والتعليم العالي، وجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتحدث عن التعاون المشترك بين شرطة المحافظة والمديرية حيث تم تنفيذ فعاليات متنوعة منها حملة التوعية من مخاطر الأجسام المشبوهة، وحملة السلامة المرورية، وغيرها، متمنياً  أن يعلم الجميع الآلية الصحيحة للتعامل مع مخلفات الحروب والأجسام المشبوهة للحفاظ على حياة الأفراد وسلامتهم.

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