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دائرة الصيدلة في مجمع الشفاء الطبي تستعرض انجازاتها خلال 2019

28 كانون ثاني / يناير 2020 11:50

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غزة- الرأي

أفاد د. نائل سكيك مدير دائرة الصيدلة في مجمع الشفاء الطبي خلال استعراضه للتقرير السنوي للعام 2019 بأن عدد مرات صرف بطاقات الدواء بنظام الجرعة الواحدة للمرضى المنومين داخل مستشفيات وأقسام المجمع بلغ 146885 بطاقة ، بينما بلغ عدد الوصفات الطبية المصروفة للصيدلية الخارجية بلغ 20957وكان على النحو التالي 2773 وصفات موظفين و12180 وصفات الكلى و789 الكبد و157 الغدد ، فيما بلغ عدد وصفات الأدوية التخصصية 5058 وصفة ، وكان إجمالي الوصفات للأدوية المخدرة للمرضى المنومين 30050 وصفة

وأضاف أن إجمالي الطلبيات الواردة من المخازن المركزية أدوية ومستهلكات 450 طلبية ، وعدد طلبيات المحاليل والمطهرات بلغ 6000 طلبية .

و أكد د. سكيك أن الدائرة شاركت في مؤتمر الصيدلة للعام 2019 بالإضافة الى 12 اجتماع للجنة الصيدلية والعلاجات و24 لقاء علمي داخل وخارج الدائرة ، مشيدا بأداء جميع الكادر الصيدلاني في الدائرة الذين كانوا على مستوى عالي من التميز والعطاء،رغم ما يعانيه القطاع الصحي من أزمات متتالية أثرت على أداء تقديم الخدمة الصحية المقدمة للمرضى

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