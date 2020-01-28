الصحة تشرع بانشاء قسم للكسور الملتهبة لمصابى العودة

غزة- الرأي-نهى مسلم

شرعت وزارة الصحة بانشاء قسم للكسور الملتهبة في مجمع ناصر الطبى لتكون خدماتها مركزية تستقيل كافة المرضى ذوى الجروح الملتهبة و مصابى العودة و كسر الحصار وذلك في اطار سياسة الوزارة الرامية لتطوير و تحديث خدماتها الصحية لتلبى احتياجات كافة المرضى في جميع محافظات قطاع غزة.

بدوره ،اوضح د.أيمن الفرا مدير مستشفى ناصر بمحافظة خانيونس،أن هذا المشروع يأتى في اطار معالجة الاشكاليات الناجمة عن تعدد اصابات مسيرة العودة ،لافتا الى أن هذه الاصابات معقدة بعدما لوحظ وجود التهابات عديدة لدى مصابى الكسور و التى قد تؤدى الى البتر.

وقال الفرا :"كان هناك تحد كبير بايجاد تخصصات تعالج هذه الاشكالات من خلال افتتاح قسم الكسور المعقدة،الى جانب الشروع في انشاء قسم للكسور الملتهبة خاصة مع وجود أنواع عديدة من البكتيريا التى لا تستجيب للمضادات الحيوية المعهودة و تحتاج الى المكوث لايام عديدة بالمستشفى و اجراء الفحوصات و المزارع بشكل دورى ،كما و تحتاج الى المضادات الحيوية المعمول بها وفق بروتوكولات معتمدة ولمدة طويلة و التى قد تكون غير متوفرة في وزارة الصحة.

و ثمن د.الفرا جهود الشركاء في العمل الصحى الدولى و خاصة أطباء العالم فرنسا التى استجابت لتبنى مشروع الكسور الملتهبة و توفير المكان لانشائه و هو قسم العمليات السابق في المستشفى الى جانب جناح الادارة .

واضاف :"بدأ العمل بتحويل هذا المكان ليصبح غرفة عمليات و (23) غرفة عزل متفردة و مزودة بكافة الاحتياجات .

و ذكر أن تكلفة هذا المشروع تصل الى (300 ألف دولار) بحيث تنجز أطباء العالم فرنسا هذا المشروع و البدء بتشغيله بالتعاون مع وزارة الصحة و مجمع ناصر لاستقبال جميع المصابين المحولين من مستشفيات قطاع غزة و يعانون من التهابات الكسور و بحاجة لاجراء عمليات و مزارع و مضادات حيوية،لافتا الى أنه سيتم العمل بقسم الكسور الملتهبة في بداية ابريل من العام الجارى و استقبال الحالات بهذا المجال .