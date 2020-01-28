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الشباب والرياضة تعقد جلسة تدريبية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:03

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غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة جلسة تدريبية بعنوان "التعليم أهداف وطموحات"، بمشاركة 50 " شابا وشابة فاعلين و ناشطين في المجالات التنموية المجتمعية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يصادف 24 كانون الثاني/ يناير 2020.
حيث أحيت دائرة التأهيل والتدريب اليوم الدولي للتعليم بعقد حوار تفاعلي رفيع المستوى، بمشاركة نخبة من الشباب والأكاديميين وممثلين عن المؤسسات المحلية.

بدوره، أكد بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب على ضرورة تقديم التعليم والتأهيل للشباب بما يتلاءم واحتياجاتهم وتطلعاتهم، مبين دور وزارة الشباب والرياضة بتبنيها برامج تدريبية تساهم في بناء الانسان الفلسطيني.

واستعرض اللقاء محاور منها التعريف عن دور دائرة التأهيل والتدريب والبرامج والدورات التدريبية التي تقدمها للشباب والتي تأكد على أهمية التعليم ، بإعتباره حق من حقوق الإنسان ويجب اتاحته امام الجميع.
وأضاف الشاعر أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة دورة اساسيات كتابة المشاريع التي تسعى لتمكين الشباب للتصدي للمشكلات المجتمعية ،ورفع الوعى بين فئات المجتمع وتمكين التعليم وتعزيز طرق الشمول والإنصاف لكل المستويات .

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