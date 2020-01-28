شاب ينقذ قططا من الموت بكوب قهوة

لطالما أفادتنا أنباء وتقارير عن الفوائد العديدة للقهوة، ولكن هذه المرة ظهرت فائدة جديدة للمشروب الشعبي في العالم، غير معروفة علميا ولا معهودة، ولم تخضع لدراسة سابقا وإنما لتجربة ظهرت نتائجها مباشرة.

والفائدة الجديدة للقهوة هذه المرة لا تخص الإنسان، وإنما الحيوان وتحديدا القطط، خصوصا في ظل الطقس البارد جدا، كما هو الحال في غربي كندا حاليا، حيث الطقس شديد البرودة.

فقد عثر كندي يعمل في مجال النفط على 3 قطط صغيرة وسط طريق تغطيه الثلوج، وكان يبدو أنها غير قادرة على الابتعاد من أمام السيارة.

وتبين للعامل الكندي كيندال ديوش أن القطط المتروكة على الطريق من درايتون فالي في ولاية ألبرتا في كندا، وهي منطقة تواجه حاليا طقسا شديد البرودة، لا تستطيع مغادرة الطريق لأن اثنتين منها عالقتين في الثلج.

ليس هذا فحسب، بل إن ذيل اثنتين من هذه القطط كان متجمدا مع الثلج بحيث لم يكن بمقدورهما الحركة، في حين كانت القطة الثالثة طليقة لكنها بقيت معهما.

ونشر ديوش لقطات مسجلة للقطط على حسابه في فيسبوك قائلا "لقد وجدت اليوم هؤلاء الزملاء الثلاثة على أحد الطرق الخلفية بالقرب من أحد آبار النفط. على الأرجح أن أحدهم ألقى بها هنا. الأمر المؤلم والسيء أنها تجمدت مع الثلج، لذا كان عليها البقاء هناك طوال الليل".

وأضاف: "ذهب الأشقياء الصغار الثلاثة إلى منزلهم الجديد اليوم، حيث ظلوا معا ولم يتم فصلها عن بعضها. والثلاثة يأكلون ويشربون بنشاط وحيوية للغاية. الشكر لكم على تفكيركم وتعطفكم وعروضكم في أن تحتظفوا بها. لكم كل التقدير".

وأظهر الفيديو، الذي التقط الأربعاء الماضي، ديوش وهو يقترب من القطط في الثلج، ويمكن سماعه وهو يتحدث بالكاميرا قائلا: "انظروا إلى هؤلاء الصغار.. لا بأس.. لا بأس. أنتم متجمدون في الجليد. هل كنتم هنا طوال الليل؟".

وكانت واحدة من القطط الصغيرة متحررة من الجليد، بينما تجمد ذيلا القطتين الأخريين على الأرض، وبمجرد أن رأى ديوش هذا الأمر، توجه إلى شاحنته، وأخذ القهوة الدافئة التي كان قد أعدها لنفسه، وسكبها على ذيلي القطتين ليتمكن من إذابة الجليد وإطلاق سراحهما.

بعد هذا الحادث، أوضح ديوش أنه أخذ القطط إلى منزله وقدم لها الطعام والماء، وأضاف: "أحضرتها إلى المنزل لأطعمها وأسقيها، ويبدو أنها تتمتع بصحة جيدة الآن. إذا كان أي من الأصدقاء يتطلع إلى إضافة جديدة في أسرته، فأخبرونا.. إنها تحتاج إلى منزل".