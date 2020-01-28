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أيام غضب ومسيرات حاشدة بفلسطين رفضًا "صفقة القرن"

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:08

غزة - الرأي

من المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل خطته لتصفية القضية الفلسطينية، والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، في وقتٍ دعت فيه القوى الوطنية والإسلامية لاشتباك مفتوح ومسيرات حاشدة رفضًا للصفقة.

ودعت القوى لاعتبار اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، أيام غضب في جميع الساحات، مطالبةً جماهير الشعب الفلسطيني للخروج إلى الشوارع والميادين في مسيرات حاشدة.

وطالبت بردّ "فعل ميداني موحد وواسع واشتباك مفتوح مع الاحتلال في جميع مواقع التماس؛ ليعبّر الشعب عن رفضه القاطع لصفقة القرن وبأنها لن تمر وستسقط على صخرة مقاومة وصمود شعبنا وإصراره وتمسكه بحقوقه وثوابته".

وأكّدت أنّها في حالة انعقاد دائم وتنسيق كامل مع كل قوى شعبنا في الداخل والخارج وخصوصًا الضفة الغربية، "باعتبارها ساحة الاشتباك الرئيسة من أجل تفعيل الخطة الميدانية لمواجهة الصفقة على الأرض من خلال برنامج وطني مستمر ومتدحرج وبأشكال متنوعة".

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