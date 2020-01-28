وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية تفتتح خمس دورات تدريبية في مهارات دعم الحياة الاساسي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تنظم دورة فى مجال تعلم اللغة التركية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "ضبط ومصادرة مسحوق غسيل يحمل العلم الاسرائيلي بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "جولة ميدانية على المخازن التجارية بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك " تتلف 4 طن من المنظفات بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة الفلسطينية بلبنان تثمن موقف اللاعب الموريتاني وكالة الرأي الفلسطينية يستعين بدهائه بعد سقوطه بين أنياب النمر وكالة الرأي الفلسطينية وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا وكالة الرأي الفلسطينية أيام غضب ومسيرات حاشدة بفلسطين رفضًا لـ "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية شاب ينقذ قططا من الموت بكوب قهوة
أخبار » عجائب وطرائف

وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:08

1
1

توفيت امرأة أسترالية في العقد السادس من عمرها، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات "يوم أستراليا الوطني".

وتفيد التقارير أن المرأة، البالغة من العمر 60 عاما، اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد.

وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لموقع "10 فيرست نيوز كوينزلاند" الإخباري، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وتم نقلها إلى مستشفى "هيرفي باي"، حيث أعلن عن وفاتها، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، الذي كان يبثه موقع "أستراليا 9 نيوز" المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينغتون" بسرعة.

وحلوى اللامينغتون عبارة عن مكعبات من كيك إسفنجي مغطى بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف.

وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم.

وكتب أحد شهود العيان على فيسبوك مشيرا إلى الحادثة: "للأسف ماتت سيدة خلال مسابقة تناول كيكة اللامينغتون. بلعت هذه السيدة قطعة اللامينغتون دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت".

وأضاف أن موظفي الفندق كانوا سريعين للغاية في محاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فطلبوا سيارة الإسعاف".

وذكرت شاهدة عيان تعرف المرأة، على ما يبدو، لصحيفة "كوريير ميل" أنها كانت تصور المسابقة عندما لاحظت وجود شيء خاطئ، وأضافت "كنت أصور الحدث، وعندما انتهت صديقتي، لاحظت أن لعابها يسيل، لذا اتصلت على خدمة الطوارئ، عندما سقطت على الأرض".

وتابعت قائلة: "كنت أتحدث إلى خدمات الطوارئ حتى وصلوا. وفي الأثناء، حاول المدير والأمن وصديقي جهدهم لإنعاشها"، مشيرة إلى أنهم استمروا في محاولاتهم لإنعاشها أكثر من نصف ساعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟