وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "ضبط ومصادرة مسحوق غسيل يحمل العلم الاسرائيلي بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "جولة ميدانية على المخازن التجارية بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك " تتلف 4 طن من المنظفات بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة الفلسطينية بلبنان تثمن موقف اللاعب الموريتاني وكالة الرأي الفلسطينية يستعين بدهائه بعد سقوطه بين أنياب النمر وكالة الرأي الفلسطينية وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا وكالة الرأي الفلسطينية أيام غضب ومسيرات حاشدة بفلسطين رفضًا لـ "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية شاب ينقذ قططا من الموت بكوب قهوة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة تعقد جلسة تدريبية بمناسبة اليوم الدولي للتعليم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشرع بانشاء قسم للكسور الملتهبة لمصابى العودة
أخبار » الرياضة و الملاعب

لرفضه فكرة التعاقد مع "النوادي الإسرائيلية"

الشباب والرياضة الفلسطينية بلبنان تثمن موقف اللاعب الموريتاني

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:16

1
1

رحبت وثمنت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان موقف لاعب المنتخب الموريتاني ونادي "بلد الوليد الإسباني" الحسن العيد لرفضه فكرة التعاقد مع "النوادي الإسرائيلية" وأعتبار هذا الأمر عاراً ومعرة، بعد سعي نادي "أشدود تل أبيب الإسرائيلي" منذ فترة للحصول على خدماته.

وفي تصريحات للاعب قال: "لن أتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا علي أموال الدنيا، لن تطأ قدماي أرض "إسرائيل"، هذا أمر مفروغ منه، وقد أكدته للوسطاء الذين عرضوا علي التعاقد مع نوادي كرة القدم "الإسرائيلية"، هذا أمر مستحيل، ومحاولات النوادي الإسرائيلية جذبي إليها ليست جديدة، فقد بدأت قبل ثلاث سنوات لكنني كنت دائما أرفض هذا الأمر وأعتبره عاراً ومعرة".

هذا ويعتبر الحسن العيد واحدا من أشهر لاعبي موريتانيا، وأحد أعمدة منتخب بلاده، وسبق له اللعب في صفوف نادي ليفانتي الإسباني بالفئات العمرية، كما شارك مع الفريق الأول في بعض مباريات كأس ملك إسبانيا والدوري، ليكون بذلك أول لاعب موريتاني يشارك بدوري الدرجة الأولى الإسباني. وانتقل العيد البالغ من العمر 23 عاما إلى بلد الوليد الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية لمدة موسمين وهو يجيد اللعب بمركز الوسط.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟