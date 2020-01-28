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"حماية المستهلك " تتلف 4 طن من المنظفات بمحافظة غزة

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:21

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غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب محافظة غزة، بالتعاون مع مباحث التموين جولة تفتيشية على مخازن التجار بالمحافظة وذلك ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها حرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني..

بدوره، قال م. عطية الزعانين ان طواقم التفتيش قامت بضبط 4 طن من مواد التنظيف بأصناف متعددة منتهية الصلاحية، حيث يقوم التاجر بتزوير وكشط تاريخ الإنتاج والانتهاء عنها، لتضليل وخداع المستهلكين.

وأضاف الزعانين، انه وبالتعاون مع بلدية غزة تم اتلاف كافة الكميات في مكب النفايات، وتحويل الملف إلى وحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

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