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"الاقتصاد "ضبط ومصادرة مسحوق غسيل يحمل العلم الاسرائيلي بالشمال

28 كانون ثاني / يناير 2020 12:26

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غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الشمال جولات ميدانية على المحلات التجارية بالمحافظة، وتم خلال الجولة، ضبط كميات من مسحوق الغسيل يحمل العلم الإسرائيلي، حيث يقوم التاجر صاحب البضاعة بوضع ملصق دعائي للشركة مكان العلم.

حيث قامت الطواقم التفتيشية بمصادرة الكميات وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وياتي ذلك في إطار متابعتها للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

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