القوى البشرية تفتتح خمس دورات تدريبية في مهارات دعم الحياة الاساسي

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية خمس دورات تدريبية في مهارات دعم الحياة الاساسية والتي استهدفت ٦٠ حكيما من العاملين في اقسام الطوارئ بكل من مجمع الشفاء الطبي ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

من جهته افاد أ.محمد نوفل أحد المدربين في الدورات ورئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة دورات لتعزيز مهارات الأطباء والتمريض في التعامل مع الحالات الطارئة التي تحتاج تدخلاً عاجلاً لانقاذ الحياة في حالات توقف القلب ، حيث يتم التركيز على الجانب العملي منها ، مضيفا بانه تم توفير جميع مستلزمات التدريب من الدمى و الأجهزة الطبية بشكل يحاكي الواقع داخل اقسام الطوارئ بالوزارة.

وتابع أ. نوفل ان التدريب يتم وفق معايير عالمية على مستوى المعارف والمستجدات في التدخلات الطارئة وكذلك على مستوى المهارات المنقولة للمتدربين.

ويحاضر في الدورات في تنمية القوى البشرية كل من ا. محمد نوفل ؛ د.محمد كحيل وأ.محمد عبد السلام

وفي مجمع ناصر الطبي م.اسامة عصفور ؛ ا. محمد عبد السلام ؛ وفي مجمع ناصر الطبي ا. اسماعيل راضي ؛ ك. محمد كحيل ؛ ا. بهاء الاشقر وفي مستشفى غزة الاوروبي ا. يوسف فحجان؛ ا. علي البلبيسي ؛يذكر أن هؤلاء المدربين معتمدين من وزارة الصحة ومن منظمة القلب الامريكية، حيث يتم التدريب بواقع 6 ساعات تدريبية لدورات مهارات الدعم الأساسية.

جدير بالذكر بأن المشروع يتم بدعم من لجنة المساعدات النرويجية "نورواك" ، حيث تعتبر اللجنة من شركاء التدريب للإدارة العامة لتنمية القوى البشرية وذلك لتدريب 600 طبيبا وحكيما من العاملين في أقسام الطوارئ .