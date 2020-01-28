"حماية المستهلك " تنظم جولات ميدانية على مطاعم الشاورما برفح

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني مكتب رفح جولة ميدانية على مطاعم الشاورما في المحافظة، وذلك للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المطاعم بالمواصفات الفلسطينية وبالشروط الصحية اللازمة للعمل، والتفتيش على المواد الأولية المستخدمة في عملية الطهي وجودة اللحوم المستخدمة في الشاورما بالإضافة الى وزن الفر شوحة.

وتم خلال الجولة اتلاف كميات من الجبنة الفاسدة وغير صالحة للاستخدام في أحد المطاعم، وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وتبين من خلال الجولة ان أصحاب المطاعم ملتزمون بتعليمات الوزارة وبالشروط الصحية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار متابعتها للمطاعم ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.