وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: "عيادة علاج الألم "تدخل طبي نوعي لعلاج جرحى العودة وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك " تنظم جولات ميدانية على مطاعم الشاورما برفح وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الاحتلال يتفنن في التضييق على الأسرى بسياسة الاهمال الطبي وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون وطلبة يهود يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية القوى البشرية تفتتح خمس دورات تدريبية في مهارات دعم الحياة الاساسي وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تنظم دورة فى مجال تعلم اللغة التركية لموظفيها وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "ضبط ومصادرة مسحوق غسيل يحمل العلم الاسرائيلي بالشمال وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد "جولة ميدانية على المخازن التجارية بمحافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "حماية المستهلك " تتلف 4 طن من المنظفات بمحافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والرياضة الفلسطينية بلبنان تثمن موقف اللاعب الموريتاني
أخبار » الأخبار الحكومية

"حماية المستهلك " تنظم جولات ميدانية على مطاعم الشاورما برفح

28 كانون ثاني / يناير 2020 01:07

1
1

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني مكتب رفح جولة ميدانية على مطاعم الشاورما في المحافظة، وذلك  للتأكد من مدى التزام أصحاب هذه المطاعم بالمواصفات الفلسطينية وبالشروط الصحية اللازمة للعمل، والتفتيش على المواد الأولية المستخدمة في عملية الطهي وجودة اللحوم المستخدمة في الشاورما بالإضافة الى وزن الفر شوحة.

وتم خلال الجولة اتلاف كميات من الجبنة الفاسدة وغير صالحة للاستخدام في أحد المطاعم، وتحويل الملف لوحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

 وتبين من خلال الجولة ان أصحاب المطاعم ملتزمون بتعليمات الوزارة وبالشروط الصحية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار متابعتها للمطاعم ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة  وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

افتتاح مخيم "هواة الطبيعة 9" بالنصيرات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟