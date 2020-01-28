الصحة: "عيادة علاج الألم "تدخل طبي نوعي لعلاج جرحى العودة

غزة- الرأي

أكد د. احمد الداعور رئيس قسم التخدير في مجمع الشفاء الطبي وأخصائي علاج الألم بأن عيادة علاج الألم التي افتتحتها وزارة الصحة في مجمع الشفاء الطبي بتمويل من الحكومة النرويجية على اهميتها في تجويد الرعاية الطبية للمرضى والجرحى بشكل خاص، وهي تمثل شكل جديد من التدخلات الطبية خاصة بمصابي الجروح المعقدة من جرحى مسيرات العودة.

وأشاد د. الداعور بجهود فريق العمل فى تأدية رسالته بالتخفيف عن المرضى وعلاجهم ضمن بروتوكولات معينة لتقنين الأدوية واستخدامها بطريقة آمنة وأكثر فعالية للمرضى، لافتا الى مرور المريض بعدة مراحل ضمن مرحلة العلاج المتبعة التي تستمر لمدة تتراوح ما بين (3_6) شهور تقاس بمدى استجابة المريض لنظام العلاج المتبع.

من جهته ،أوضح د. إبراهيم مراد أخصائي تخدير عناية مركزة والحاصل على زمالة علاج الألم أن طبيعة الخدمات بدأت تدريجيا بالتعامل مع 200 من المرضى مصابي مسيرات العودة الذين يتلقون العلاج في مجمع الشفاء الطبي ويعانون من آلام مزمنة ويعانون من البتر او تضرر العصب نتيجة قطع العصب او التهاب مزمن في العصب، لافتا انه سيتم التوسع في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة في متابعة العلاج لحالات استئصال الثدي لدى السيدات وعمليات العمود الفقري.

وأضاف د. مراد يتم التعامل في العيادة ضمن نظام محوسب، لافتا الى صرف الادوية مجانا للمرضى بتنسيق مع الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة، مشيرا الى انتهاء مرحلة العلاج بتعافي الحالات من الألم والتعايش معه بالتدريج، والتوقف عن تناول الادوية بحيث لا يشكل خطرا على نفسه أو على المجتمع.