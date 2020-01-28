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لقياس التطور السلوكي لدى الأطفال

التنمية الاجتماعية وأرض الإنسان تنظمان زيارة لحضانة تمكين الوسطى

28 كانون ثاني / يناير 2020 01:34

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غزة- الرأي

قام وفد من منسقي الطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية في المحافظة الوسطى ومديرية غزة وجمعية أرض الانسان الخيرية بزيارة لحضانة مركز تمكين المرأة والمجتمع - بالنصيرات , وذلك ضمن تطبيق برنامج تنمية الطفولة المبكرة لقياس التطور السلوكي لدى الأطفال لتحقيق النمو السليم والتنشئة الصحيحة للاطفال ,  من خلال تطبيق عدة أنشطة في مجال الكلام والتواصل و المجال المعرفي و المجال الحركي و المجال الاجتماعي العاطفي و مجال الرعاية الذاتية وسيتم تنفيذ هذه المقاييس باستخدام ادوات المقاييس وهي عبارة عن مجموعة من الألعاب المختلفة حيث ستقيس مربيات دور الحضانة كل لعبة مهارة عند الطفل تحت اشراف مشرفين من وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية أرض الانسان

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