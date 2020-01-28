التنمية الاجتماعية تنفذ مخيم صيفي بعنوان "أمهات نحو المعالي "

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع - النصيرات -وحدة النادي النسوي بالتعاون مع مؤسسات مختلفة منها الأوقاف وصحة المرأة والجمعية الخيرية ومؤسسة معا ، مخيماً شتويا للنساء بعنوان ( أمهات نحو المعالي ) بمشاركة 60 سيدة وذلك على مدار خمسة ايام وضم المخيم عدد من الانشطة والفقرات منها محاضرة قانونية حول الزواج، و أخرى أمنية حول أمن البيوت و محاضرة دينية حول الشعوذة والسحر و محاضرة صحية حول أمراض الشتاء والحصبة و محاضرة اجتماعية حول مقومات الاسرة السعيدةومحاضرات دعم نفسي.

وقد تم خلال اليوم تنفيذ المسابقات الترفيهية ويوم مفتوح وضيافة يومية للسيدات وهدايا بسيطة في ختام المخيم.