وزارة الأسرى تؤكد على أهمية المخيمات الصيفية الداعمة لقضية الأسرى

غزة- الرأي

أكد أشرف حسين مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الاسرى والمحررين ، على أهمية المخيمات الصيفية الداعمة للأسرى فى التعامل والاندماج مع أبناء وأهالي الأسرى فى كافة جوانبهم الاجتماعية المختلفة، و التخفيف من آلامهم بفقدان الأب أو الزوج أو الابن وحرمانهم منه.

جاء ذلك خلال اختتام الوزارة ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد منشطي المخيمات الصيفية الخاصة بأبناء الأسرى، وذلك ضمن برامج المبادرات الحكومية لتعزيز وابراز قضية الأسرى.

وبين حسين حرص والتزام المشاركين بالالتحاق بالدورة التي تناولت قضية الأسرى ومعاناتهم، وكيفية التغلب على المشاكل التي يعاني منها أبناء الأسرى من خلال زرع الثقة والقيم لديهم من خلال البرامج الترفيهية والألعاب التنشيطية .

من جانبه ، قدم محمد الغلايني باسم المشاركين في الدورة الشكر للوزارة وكافة المدربين والمتدربين، مشيرا إلى أنهم عايشوا عن قرب واقع الأسرى وذويهم، وستدفعهم للمضي قدماً نحو مزيد من الجهد والعمل من أجل نصرة الأسرى .

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات على جميع المتدربين المشاركين، كما تم تقديم درع الحرية للفنان عبدالمجيد عريقات الحائز على المركز الثاني بجائزة منشد الشارقة، وذلك تقديراً لجهود في تقديم الأعمال الفنية الخاصة بالأسرى.