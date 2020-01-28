صباح: ثورة إنشائية وتطويرية شهدتها مستشفيات الصحة

غزة- نهى مسلم- الرأي:

لا تزال وزارة الصحة رغم الأزمات التي تعصف بها بين الفينة والأخرى، تقدم خدماتها وبشكل أفضل من السنوات الماضية من حيث عمليات الانشاءات المتتالية التي تمتد من أقصى شمال قطاع غزة، أبرزها الشروع ببناء مركز غسيل الكلى بمستشفى الإندونيسي، ليمتد جنوباً حيث وضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى برفح.

ولتسليط الضوء على أهم وأبرز انجازات مستشفيات وزارة الصحة خلال 2019 كان هذا الحوار الخاص مع " مدير عام المستشفيات "د. عبد السلام صباح".

خدمات للجميع

يوضح د. عبد السلام صباح، أن مستشفيات قطاع غزة تقدم خدماتها بكافة تخصصاتها لجميع سكان محافظات قطاع غزة والذي تجاوز عددهم أكثر من (2 مليون) نسمة حيث استفاد منها أكثر من (مليون نسمة) في أقسام الطوارئ بينما تردد على العيادات الخارجية داخل المستشفيات (715 ألف) مريض، الى جانب إجراء أكثر من (53 ألف) عملية جراحية متنوعة.

فضلا عن تقديم خدماتها لجرحى مسيرات العودة و كسر الحصار حيث تعاملت مستشفيات وزارة الصحة مع (9438) مصاب من المسيرات داخل النقاط الطبية الميدانية التابعة لوزارة الصحة، فيما تم تحويل (6437) حالة منهم للمستشفيات، بالإضافة إلى وصول ( 12891) حالة إلى أقسام الطوارئ والحوادث بمستشفيات الوزارة من مسيرة العودة وكسر الحصار محولة من النقاط الطبية الحكومية وغير الحكومية منهم (7951) حالة إصابة بالرصاص الحي.

مشاريع إنشائية

و على صعيد المشاريع الانشائية، أفاد د. صباح أن وزارته نفذت مشاريع انشائية تقدر بأكثر من (12 مليون دولار) أهمها الشروع في انشاء مبنى الولادة الجديد في مجمع الشفاء الطبي بتكلفة (4 مليون دولار) بتمويل من صندوق التنمية العربية الكويتي، و تنفيذ الاجراءات لإنشاء مركز المرحومة نورة الكعبي لمركز غسيل الكلى بمحاذاة مستشفى الإندونيسي بمحافظة شمال قطاع غزة على مساحة نصف دونم و بسعة (40) جهاز ديلزة لغسيل الكلى و بتبرع من دولة قطر بتكلفة(مليون و سبعمائة ألف) دولار، كذلك تشغيل مستشفى الولادة و الاطفال بمستشفى شهداء الأقصى بتكلفة (7 ملايين دولار) وبسعة سريرية (74) سرير مبيت للمرضى، بتمويل مشترك من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، واللجنة العليا في الأردن ،اضافة الى وضع حجر الأساس لإنشاء مستشفى برفح .

وذكر أنه تم إعادة تأهيل قسم التعقيم في مستشفى الياسين بمجمع ناصر الطبي وترميم قسم غسيل الكلى والأورام بمجمع الشفاء الطبي وترميم قسم الأشعة، وترميم وصيانة مبني الصدرية والكلي بمجمع الشفاء الطبي بتمويل من منظمة الصحة العالمية، وإعادة ترميم قسم العمليات بمستشفى كمال عدوان، وجاري إعادة تأهيل أقسام الولادة والحضانة الطوارئ الأطفال بمجمع ناصر الطبي بتمويل من اليونيسيف.

وقال إنه جاري العمل على انشاء مركز غسيل كلى في مجمع ناصر الطبي بتكلفة (400ألف) دولار، وبناء وتجهيز قسم التعقيم المركزي بمجمع ناصر الطبي بمبلغ (78ألف) دولار، الى جانب العديد من مشاريع الطاقة الكهروميكانيكية التي جاوزت قيمتها 940ألف دولار، ومشروع الطاقة الشمسية لمستشفى العيون.

صباح أشار الى البدء بتدشين مختبر فحص تطابق الأنسجة بتمويل كريم من الهلال الأحمر القطري، الى جانب تدشين محطتي تحلية مياه للشرب مستشفى أبو يوسف النجار والمستشفى الاماراتي بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة بتكلفة بلغت (50 ألف دولار) بالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية(الكويت)، كذلك تدشين محطة الطاقة الشمسية بمجمع ناصر الطبي بقدرة 250 كيلو وات بتمويل من الحكومة اليابانية.

احتياجات المرضى

ويقول د. صباح أنه تم تشغيل وحدة الكسور المعقدة في مجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس على مدار الأسبوع، وكما وتم تحديده كمركز لرعاية مرضي ترميم الكسور المعقدة وخاصة لجرحى مسيرات العودة، الى جانب العمل في الفترة المسائية لقسمي الرنين المغناطيسي بمجمع الشفاء الطبي و C.T لتقليص الانتظار، وافتتاح وحدة علاج الألم في مجمع الشفاء الطبي التي تستهدف جرحى مسيرات العودة بدعم من NORWAC.

ويضيف:" بأن وزارته حافظت على استمرار تقديم خدمة جراحة العيون من خلال فتح غرفة عمليات بمجمع الشفاء لإجراء عمليات جراحة العيون لتقليص قوائم الانتظار والمحافظة على حياة المرضى خاصة الخطيرة منها كالمياه البيضاء والجلوكوما، وذلك حتى انتهاء من أعمال الصيانة بغرف عمليات مستشفى العيون بعد تعطل وحدات التكييف المركزي.

دعم المستشفيات بأجهزة طبية

ويشير مدير عام المستشفيات ، الى تزويد مستشفيات قطاع غزة بعديد الأجهزة الطبية التي أسهمت في تحسين خدماتها قدرت قيمتها بأكثر من (11 مليون دولار)، أبرزها خدمات التصوير الطبي، فقد عززت مستشفياتها بأحدث الاجهزة المتطورة كجهاز C.T. متعدد المقاطع في مجمع ناصر الطبي مؤخرا ، و الذى يعد الأحدث في قطاع غزة، وهو مزود بعدة برامج تطبيقية متطورة يمكنه من تصوير شرايين القلب في حالة ارتفاع معدل ضربات القلب وهو البرنامج الأول من نوعه ، الأمر الذى يسهم في تشخيص الأمراض بدقة عالية ،كما و يقوم بتصوير شرايين القلب و القولون و تمييز الخلايا الحية من غيرها في حالات الجلطات الدماغية و قياس الكتل الورمية في الرئتين، وذلك بتمويل من منظمة الصحة العالمية.

إضافة الى تعزيز خدمات فلوروسكوبى عمليات في مجمع ناصر وتزويده بجهازين C.arm من خلال مشروع ترميم الأطراف من منظمة الصحة العالمية وتعزيز خدمات الأشعة في مجمع الشفاء الطبي وتزويده بجهازين أشعة عادية (Basic) في قسم الحوادث والطوارئ والقسم المركزي بتمويل من الهلال الأحمر التركي.

و لفت الى تطوير خدمات أورام الثدي من خلال مشروع مولته مؤسسة "ماب" لسرطان الثدي لصالح مجمع الشفاء و ناصر الطبي، بالإضافة الى تزويد أقسام الطوارئ بالأجهزة و المعدات الطبية بدعم من الصليب الأحمر، و تحسين خدمات الانعاش و التخدير.

كما وتم تزويد أقسام مجمع ناصر ومستشفى العيون وبيت حانون وشهداء الأقصى والهلال الإماراتي بأجهزة تخدير حديثة بتبرع من مؤسسة نورواك والهلال الأحمر القطري ومنظمة الصحة العالمية، الى جانب استكمال مشروع حوسبة خدمات التصوير الطبي في باقي المستشفيات كمجمع ناصر الطبي القسم المركزي والعيادة الخارجية، بالإضافة الى مستشفى بيت حانون ومستشفى النصر وأبو يوسف النجار ومستشفى غزة الأوروبي.

تطوير الكوادر البشرية

وعلى صعيد تطوير الكوادر البشرية داخل مستشفيات وزارته، يقول د.صباح أنه تم تدريب (288) ممرض من مختلف مستشفيات وزارة الصحة على مهارات انقاذ الحياة والإسعاف الأولي في الجامعة الاسلامية وبدعم من مؤسسة انتربال، وتدريب عدد (3) أطباء حول توثيق نماذج الوفيات في الأردن بالتعاون مع WHO.

بالإضافة الى تدريب عدد (80) طبيب على توثيق نماذج الوفيات، تدريب (24) طبيب في الجراحات المختلفة على مهارات الجراحة بالتعاون مع مؤسسة جذور، وتدريب (30) صيدلي على الحقائب التدريبية الأساسية والتخصصية للصيدلة، إضافة الى تدريب (10) من أخصائي تحاليل لعمل مزارع لحالات Osteomyelitis (عظام، انسجة) بالتعاون مع MSF.

ويضيف:" تم تدريب (5) أخصائي تحاليل طبية على دليل اجراءات الفحوصات الكيمائية"، وخمسة أخرين من أخصائي تحاليل طبية على دليل اجراءات فحوصات الميكروبيولوجي، كذلك تدريب الطواقم في مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى الحرازين وكمال عدوان على بروتكول EENC.

ولفت د.صباح الى تدريب الطواقم في المستشفيات الأهلية على بروتكول EENC، وتدريب (25) من أخصائي التصوير الطبي على الحقائب الأساسية والتخصصية في التصوير الطبي، الى جانب الحاق عدد(15) حكيم وحكيمة بدبلوم الحضانات بالتعاون مع وحدة التمريض.

بالإضافة الى تدريب عدد (2000 )موظف في مرافق الوزارة على ألية التخلص الآمن من النفايات الطبية وتدريب عدد (60 ) قابلة قانونية من مستشفيات الوزارة، بشقيه التدريب النظري والعملي علي مهارة ترقيع الجروح بعد الولادة الطبيعية، وتدريب (7) من كوادر الصيدلة بالخدمات العسكرية على الحقائب التدريبية الأساسية والتخصصية الى جانب تدريب (10) من كادر صيدليات المستشفيات على الحقيبة التدريبية الأساسية والتخصصية، وتدريب (27) أخصائي تصوير طبي حول تقنيات التصوير الطبي بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وتقنيات تصوير الثدي.

استجلاب الوفود الطبية

وحول استجلاب الوفود الطبية، بين د.صباح أن وزارته استجلبت الى مستشفياتها أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019، حيث سجل مستشفى غزة الأوروبي النصيب الأكبر من زيارات الوفود الطبية، حيث بلغت عدد العمليات التي أجرتها الطواقم الطبية بالشراكة مع الطواقم المحلية أكثر من 520 عملية جراحية.

ونوه الى أن العام 2019 شهد انطلاق البرنامج الثاني لزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي بالشراكة مع الطبيب الأردني الوافد د. وليد مسعود إلى جانب البرنامج الأول برئاسة الدكتور عبد القادر حماد والطاقم الطبي المحلي، ليبلغ اجمالي عمليات زراعة الكلى خلال العام الماضي32 عملية، ليصل عددها الى (93) عملية زراعة كلى منذ بداية المشروع الوطني لزراعة الكلى في العام 2013، من خلال الفريق البريطاني برئاسة د. عبد القادر حماد والوفد الأردني برئاسة د. وليد مسعود.

كما وساهمت الوفود الطبية إلى جانب الطواقم المحلية في اجراء العديد من العمليات النادرة والمعقدة، اذ شهدت المرافق الصحية استمرار عمليات زراعة القوقعة وجراحات الكسور المعقدة، وجراحات الأعصاب وجراحات قلب الأطفال وجراحات الأورام وعمليات تنظير الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات النوعية والنادرة.

التطلعات المقبلة

وأكد مدير عام المستشفيات، على الاستمرار في تطوير عديد الخدمات الصحية ودعم وتكامل الخدمة مع شركاء العمل الصحي ومعيرة الخدمات وتجويدها ليتم التركيز في المرحلة المقبلة على خدمات العيادات الخارجية والطوارئ والعناية المركزة، وتطوير برامج البورد واعتماد بعض البرامج التدريبية في تخصصات أخرى.

إضافة الى تحديث نظام التخطيط الصحي والإنشائي بما يتناسب مع المواصفات الحديثة والعالمية، واعادة ترتيب الخدمات والمنشآت وفق خطة استراتيجية كخدمات الاطفال في منطقة غزة، مشددا على دعم وتعزيز العلاقة بين المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية بما يحسن خدماتها وتخفيف الضغط على طوارئ المستشفيات من خلال اعتماد بعض المراكز الصحية لتقدم خدمات مركزية الى جانب الثانوية يتم من خلالها تحويل الحالات عبر نظام الإحالة.