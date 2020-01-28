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تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو لمحكمة الاحتلال المركزية

28 كانون ثاني / يناير 2020 03:50

قدمت النيابة العامة التابعة للاحتلال اليوم، الثلاثاء، لائحة اتهام إلى ماتسمى المحكمة المركزية في القدس، ضد رئيس حكومة الاحتلال بننيامين نتنياهو، وشملت ارتكابه مخالفات فساد خطيرة: رشوة، احتيال وخيانة الأمانة. ويأتي ذلك بعد ساعات من سحب نتنياهو طلبه بمنحه الحصانة البرلمانية.

وتم توجيه لائحة الاتهام أيضا ضد كل من رجل الأعمال ومالك موقع "واللا" الإلكتروني، شاؤول ألوفيتش، وزوجته إيرايس، وناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة القضاء في حكومة الاحتلال أنه " كما هو معروف، قرر المستشار القضائي للحكومة (أفيحاي مندلبليت)، في 21.11.19، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة وآخرين في القضايا المعروفة بـ’1000’، ’2000’ و’4000’. ووفقا لنص قانون حصانة أعضاء الكنيست وحقوقهم وواجباتهم، لم تُقدم لائحة اتهام إلى المحكمة، من أجل السماح بالنظر في طلب رئيس الحكومة من الكنيست الحصول على حصانة".

وأضاف البيان أنه "في أعقاب إعلان نتنياهو، اليوم، عن سحبه لطلبه بالحصول على حصانة من الكنيست، فإننا نعلن أن لائحة الاتهام قُدمت قبل وقت قصير إلى سكرتارية المحكمة المركزية في القدس، كما ينص القانون".

ويذكر أن مندلبليت أعلن، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بمخالفات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

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