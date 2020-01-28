حملة توعية من الأجسام المشبوهة لطلبة خانيونس

خانيونس- الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم بخان يونس بالتعاون مع شرطة هندسة المتفجرات حملة التوعية والإرشاد من مخاطر الأجسام المشبوهة.

وانطلقت فعاليات الحملة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2020/1/28، في مدرسة الحاج محمد النجار الثانوية للبنين، بحضور مدير التربية والتعليم عبد الرحيم الفرا، ورئيس قسم التعليم العام محسن أبو مسامح، ووفد من شرطة محافظة خان يونس ترأسه المقدم علاء أبو شمالة مدير مركز شرطة خان يونس، ووفد من هندسة المتفجرات ترأسه الرائد محمد الأسطل مدير هندسة المتفجرات بخان يونس، وأ. جلال الشيخ عيد مدير المدرسة، وعدد من المعلمين والطلاب.

وأشاد الفرا بجهود كل من ساهم في إنجاح هذه الحملة، مثمناً جهود الشرطة الفلسطينية التي تسعى لحماية الأطفال وأبناء المجتمع من مخاطر الأجسام المشبوهة، وتحدث عن أهمية هذه الفعاليات كونها تمس أمن المجتمع، مشيراً إلى خصوصية محافظات غزة حيث أنها تتعرض إلى الحروب والاعتداءات "الإسرائيلية" بشكل مستمر، وتخلف وراءها مواد متفجرة أدت إلى استشهاد العشرات وإصابة المئات، وتمنى أن تنقل كل طالبة هذه الخبرة لأسرتها ومحيطها حتى تصل الفائدة للجميع.

ومن جانبه ثمن المقدم أبو شمالة جهود وزارة التربية والتعليم العالي، وجهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس، وتحدث عن التعاون المشترك بين شرطة المحافظة والمديرية حيث تم تنفيذ فعاليات متنوعة منها حملة التوعية من مخاطر الأجسام المشبوهة، وحملة السلامة المرورية، وغيرها، وتمنى المقدم أبو شمالة أن يعلم الجميع الآلية الصحيحة للتعامل مع مخلفات الحروب والأجسام المشبوهة للحفاظ على حياة الأفراد وسلامتهم.

هذا وتهدف الحملة إلى توعية الطلبة من أخطار المخلفات الحربية، وكيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة بهدف حماية الوطن والمواطن.