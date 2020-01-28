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بدران: المقاومة بأشكالها كافة هي الحامية لحقوق شعبنا

28 كانون ثاني / يناير 2020 06:35

وكالات-الرأي:

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران أن المقاومة بأشكالها كافة وعلى رأسها الكفاح المسلح هي القادرة على حماية حقوقنا، في ظل السياسة الأمريكية التي تقوم على تصفية ثوابتنا الوطنية.

ودعا بدران في تصريح صحفي الدول العربية والإسلامية إلى إعلان موقف واضح وصريح برفض الصفقة، والبدء بحراك دبلوماسي عالمي عنوانه الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وأكد أن ما تمر به القضية الفلسطينية تحتاج لوقفة وطنية جامعة من أبناء شعبنا كافة رفضًا لأي حلول سياسة تنتقص من حقوقنا.

وشدد بدران على ضرورة المشاركة الفاعلة في فعاليات رفض صفقة القرن وجمعة الغضب التي تبدأ بصلاة الفجر العظيم، مبينًا أن مواجهة الصفقة وحماية المقدسات تحتاج لمشاركة كل أبناء شعبنا وفصائله، والانخراط في مشروع وطني وحدوي وترك الخلافات الداخلية جانبًا.

وبيّن أن رسالة الرفض الأقوى هي الصادرة من الميدان في فلسطين المحتلة، والتي تعلن للاحتلال ومِن ورائه أمريكا أنه لا قيمة لقراراتكم.

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