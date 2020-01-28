نتنياهو يلتقي بوتين يوم الخميس في موسكو

وكالات-الرأي:

من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة "الإسرائيلية" "بنيامين نتنياهو"، بالرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، يوم الخميس 30 يناير في العاصمة الروسية موسكو.



وأفادت القناة السابعة العبرية، أن الرجلان سيلتقيان يوم 30 يناير، على هامش زيارة عمل قصيرة سيقوم بها نتنياهو.



وسبق أن نقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدثة باسم نتنياهو أنا يوناتان ليوس، قولها: إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم مغادرة واشنطن متوجهاً إلى موسكو يوم الأربعاء من أجل إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صفقة القرن التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث معه مختلف المسائل المتعلقة بالأجندة الإقليمية". حسب ما أوردته قناة روسيا اليوم.



