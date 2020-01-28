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النيابة العامة تعقد لقاءات تدريبية لمأموري الضبط القضائي

28 كانون ثاني / يناير 2020 08:04

غزة- الرأي:

عقد أعضاء النيابات في المحافظات لقاءات تدريبية لمفتشي التحقيق في المراكز الشرطية؛ لتوحيد آليات العمل، ودقة وسلامة وجودة التحقيقات في سير الدعوى الجنائية، وترتيب أوراق الملف الجزائي، بما يؤسس لبناء ملف جزائي بكفاءة واقتدار، مؤكدين على تحرّي الموضوعية والمهنية، وسلامة الإجراءات القانونية، والحيادية مع كافة الأطراف، وحُسن التعامل مع جمهور المواطنين.

وأكد عُضو نيابة مركز شرطة الزيتون، حسني الهباش، وعضو نيابة مركز شرطة معسكر جباليا، أ.محمد طه، خلال لقاءين منفصلين مع مفتشي التحقيق في المركزين، أن ممارسة النيابة العامة لاختصاصها في التحقيق الجنائي تجري وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الضامنة لحماية حقوق المتهمين أثناء التحقيق، والضامن لتجنب الظلم وترسيخ العدل وسيادة القانون.

وخلصت اللقاءات إلى وضع آليات العمل في الملف الجزائي، ودقة الإجراءات، والحرص على حفظ المستندات وحمايتها، ووجود متابعة فهرس أوراق الاستدلال، وعدم الشطب والتحشير في الأوراق؛ بما يحقق عدالة الإجراءات، ووجوب الالتزام بضبط وتحريز الأدوات المستخدمة في الجريمة.

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