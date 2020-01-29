الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وأمطار متفرقة اليوم

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأربعاء، باردا نسبياً إلى بارد وغائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون غدا الخميس غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الجمعة الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والسبت، يكون الجو غائماً جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويبقى الجو باردا إلى شديد البرودة، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.