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وسادة لا يستطيع ان ينام عليها أحد

29 كانون ثاني / يناير 2020 09:18

وسادة لا يستطيع ان ينام عليها أحد
وسادة لا يستطيع ان ينام عليها أحد

صنع نحات نرويجي مخدة، تبدو وكأنها مثالية وحقيقية، لكنها في الأصل لا يمكن لأي شخص أن ينام عليها، وفق ما ذكر موقع "أوديتي سنترال"،أمس الأحد.

وأوضح المصدر أن الفنان النرويجي هاكون أنتون فاغيراس صنع وسادة من الرخام الأبيض، وهي المادة الأكثر استخداما في تاريخ فن النحت، بسبب سهولة تطويعها.

وقال فاغيراس إن "الرخام الأبيض يضفي جمالية خاصة على المنحوتات، ويجعلها أكثر واقعية، على الرغم من طبيعتها الجامدة".

ونشر فاغيراس عدة صور ومقاطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" توثق بعض مراحل صناعة الوسادة الغريبة، معلقا عليها بالقول: "صناعة بعض الوسائد الرخامية!".

وأكد فاغيراس أن صفات الرخام الأبيض تجعل المنحوتات تبدو وكأنها هشة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على المخدة التي نحتها بدقة متناهية.

وأضاف: "رؤيتها بالعين المجردة ستجعل الإنسان يعتقد أنها حقيقية وأنها مملوءة بالريش، وذلك بسبب شفافية ونقاء الحجر".

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