فرار 6 أسود من أكبر حدائق ناميبيا

كشفت وزارة البيئة والسياحة الناميبية يوم الأحد أن 6 أسود فرت من حديقة إيتوشا الوطنية، أكبر الحدائق في البلاد، ليلة 25 يناير والتهمت حمارا وبقرة في قرية مجاورة.

وأشار كبير مسؤولي العلاقات العامة بالوزارة روميو مويوندا إلى أن جهودا تبذل حاليا لاستعادة الحيوانات آكلة اللحوم الخطيرة الستة وإرسالها إلى الحديقة فيما وصفه بمشكلة صراع ممتدة بين البشر والحياة البرية في البلاد.

وقال "لقد تأكد أن الأسود هربت من حديقة إيتوشا الوطنية الليلة الماضية وقتلت حمارا وبقرة في المنطقة الواقعة بين كانسابلانكا وأوشيفيلو".

وأضاف مويوندا أن الصراع بين البشر والحياة البرية أصبح يمثل تحديا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف السائد.

وقال إنه تم الابلاغ عن وقوع حوادث مماثلة في منطقة كونين شمال غربي البلاد في الأسبوع الماضي.