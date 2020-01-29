وكالة الرأي الفلسطينية أبو الغيط: خطة ترامب تشير لإهدار كبير لحقوق الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية نواب أميركيون: خطة ترامب "كارثة القرن" وضد السلام وكالة الرأي الفلسطينية فرار 6 أسود من أكبر حدائق ناميبيا وكالة الرأي الفلسطينية قطة تحبس امرأة يومين .. وفرق الإنقاذ تتدخل وكالة الرأي الفلسطينية وسادة لا يستطيع ان ينام عليها أحد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار تجاه شبان شرق خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مظاهرات حول العالم رفضًا لـ "صفقة القرن" وكالة الرأي الفلسطينية اليابان تصنع قطارا "يطير" بسرعة 600 كيلو متر فى الساعة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية أجهزة إلكترونية تسهل السفر مع الأطفال
أخبار » عجائب وطرائف

فرار 6 أسود من أكبر حدائق ناميبيا

29 كانون ثاني / يناير 2020 09:24

فرار 6 أسود من أكبر حدائق ناميبيا
فرار 6 أسود من أكبر حدائق ناميبيا

 كشفت وزارة البيئة والسياحة الناميبية يوم الأحد أن 6 أسود فرت من حديقة إيتوشا الوطنية، أكبر الحدائق في البلاد، ليلة 25 يناير والتهمت حمارا وبقرة في قرية مجاورة.

وأشار كبير مسؤولي العلاقات العامة بالوزارة روميو مويوندا إلى أن جهودا تبذل حاليا لاستعادة الحيوانات آكلة اللحوم الخطيرة الستة وإرسالها إلى الحديقة فيما وصفه بمشكلة صراع ممتدة بين البشر والحياة البرية في البلاد.

وقال "لقد تأكد أن الأسود هربت من حديقة إيتوشا الوطنية الليلة الماضية وقتلت حمارا وبقرة في المنطقة الواقعة بين كانسابلانكا وأوشيفيلو".

وأضاف مويوندا أن الصراع بين البشر والحياة البرية أصبح يمثل تحديا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف السائد.

وقال إنه تم الابلاغ عن وقوع حوادث مماثلة في منطقة كونين شمال غربي البلاد في الأسبوع الماضي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

رابطة علماء فلسطين تطالب الدول المسلمة بالانسحاب من اتفاقية سيداو

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟