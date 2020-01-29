النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2399) الأربعاء 29/1/2020
أخبار فلسطينية
- عباس: صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ
- حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترامب:دماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن
- هنية يتفق مع عباس على التنسيق لمواجهة "صفقة القرن
- النخالة يدعو لأخذ زمام المبادرة لصنع مستقبل الفلسطينيين بأنفسهم
أخبار إسرائيلية
- الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة
- نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس
- استطلاع: 55% من يهود إسرائيل يؤيدون ضم أجزاء من الضفة الغربية
- نتنياهو يسارع نحو الضم: شروط التفاوض ووضع المنطقة "ج"
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الاخبار الدولية
- فرنسا: سندرس خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط بعناية
- إجماع أميركي على أن خطة السلام التي أعلنها ترمب تخدمه ونتنياهو انتخابياً...
- روسيا: سندرس الخطة والأهم هو موقف الفلسطينيين
- " أوسلو".. أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل وفلسطين
- مستشار الرئيس الإيراني: خطة ترامب للسلام "منحازة"
- ترامب ينشر خريطة للدولة الفلسطينة وفقا لخطته للسلام: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين
- العفو الدولية: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي
- البيت الأبيض يحذر نتنياهو من خطوات ضم فورية
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اخبار عربية
- الأردن يحذر من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
- جنبلاط تخوّف من فوضى كبيرة… كرامي: عذراً فلسطين الحبيبة… ويعقوبيان: مسخرة القرن
- الجامعة العربية: خطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة
- السعودية: المملكة تشجع البدء في مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- الأردن يدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ السبت لبحث خطة ترامب للسلام.
- الأردن: فلسطين ستبقى القضية العربية المركزية الأولى
- أبو الغيط: السلام العادل لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال
- »مصر تطالب فلسطين وإسرائيل "بالدراسة المتأنية" للخطة
- الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
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الصحف العربية
القدس العربي
- عباس: صفقة القرن لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ
- حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترامب:دماؤنا وبنادقنا وجماهيرنا مقدمة لإسقاط صفقة القرن
- جنبلاط تخوّف من فوضى كبيرة… كرامي: عذراً فلسطين الحبيبة… ويعقوبيان: مسخرة القرن
- فلسطينيو الداخل: الإجماع الفلسطيني رسالة لأمريكا وإسرائيل بأن المؤامرة لن تمر
- عريقات وميلادينوف يؤكدان على أسس السلام العادل
- باحث إسرائيلي: نحن على موعد مؤكد مع زلزال قوي.. وباحث فلسطيني يحذر من
- القيادة الفلسطينية تدعو حماس للمشاركة في اجتماع لمناقشة “صفقة القرن” وتطلب اجتماعا طارئا…
- مستوطنون يحرقون صفا دراسيا شمالي الضفة الغربية- (صور وفيديو)
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الشرق الأوسط
- مظاهرات ومواجهات في الضفة وغزة ضد الصفقة
- المستوطنون في نتسانا وجدوا أنفسهم في فلسطين حسب خطة ترامب
- عباس يرفض خطة ترمب ويتمسك بدولة عاصمتها القدس الشرقية
- المستوطنون في نتسانا وجدوا أنفسهم في فلسطين حسب خطة
- إجماع أميركي على أن خطة السلام التي أعلنها ترمب تخدمه ونتنياهو انتخابياً...
- الأردن يحذر من الإجراءات الإسرائيلية الأحادية
- الإعلام الإسرائيلي: مطالبات باستغلال الرفض الفلسطيني وأخرى ترى الصفقة
الخليج الإماراتية
- ترامب يعرض «الصفقة».. عباس: مرفوضة
- عباس يرفض الخطة الأمريكية لن تمر والقدس ليست للبيع وسنتمسك بالثوابت –
- مستوطنون يحرقون مدرسة.. والسلطة: نفذت بتشجيع أمريكي
- الأردن: فلسطين ستبقى القضية العربية المركزية الأولى
- فلسطين:الخطة تعطينا دولة «ميكي ماوس»
- روسيا: سندرس الخطة والأهم هو موقف الفلسطينيين
الغد الأردنية
- صفقة تبدّد أوهام التسوية: لا بديل من المقاومة
- نتنياهو المتهم بقضايا “فساد” يعلن سحب طلب حصانته من الكنيست…
الاهرام المصرية
- فرنسا: سندرس خطة ترامب للسلام بالشرق الأوسط بعناية
- الجامعة العربية: خطة ترامب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة
- ما هو وضع غزة في خطة ترامب للسلام؟
- أبرز ردود الفعل على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط
- العفو الدولية: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط تنتهك القانون الدولي
- نتنياهو: العاصمة الفلسطينية المقترحة ستكون في أبو ديس
- تعرف على الجزء الاقتصادي في خطة السلام الأمريكية وتصور ترامب لوضع القدس
- من بينها الاندماج في البلدان المضيفة.. ثلاثة حلول للاجئين الفلسطينيين وفقا لخطة ترامب للسلام
- "فلسطين حرة".. هاشتاج يتصدر الترند العالمي بعد خطة ترامب للسلام: وعد بلفور جديد
- أوسلو".. أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل وفلسطين
- مسيرة غاضبة بالضفة الغربية بعد الإعلان عن خطة ترامب للسلام
- تعرف على منطقة غور الأردن التي أعلن ترامب أنها تحت السيادة الإسرائيلية|صور
- الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع.. وخيار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية قائم
- ترامب ينشر خريطة للدولة الفلسطينة وفقا لخطته للسلام: هذا ما قد تبدو عليه دولة فلسطين
- الأردن يدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ السبت لبحث خطة ترامب للسلام.
- مستشار الرئيس الإيراني: خطة ترامب للسلام "منحازة"
- روسيا: ندرس خطة ترامب للسلام.. و الأهم هو موقف الفلسطينيين والعرب منها
- حركة حماس تعلن رسميا رفضها خطة ترامب للسلام وتعلن أنها ستسقطها
- "خطة ترامب للسلام": دولتان والقدس لإسرائيل.. وردود فعل عربية غاضبة
الشروق المصرية
- الأردن يقول إن الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في المنطقة
- الملك سلمان يؤكد للرئيس الفلسطيني موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية
- اعتصام أمام سفارة أمريكا بالأردن رافضة خطة ترامب لتسوية القضية الفلسطينية
- السعودية تجدد تأكيدها على دعم كافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
الشرق القطرية
- خبراء فلسطينيون لـ الشرق: صفقة القرن لن تمر طالما يرفضها الشعب الفلسطيني
- معهد الشرق الأوسط: صفقة القرن تدفن حل الدولتين وتكرس الاحتلال
- الاحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة
- صفقة القرن توحّد الشعب الفلسطيني
- روسيا: واشنطن ليست المخولة بقرار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
- الأردن: الطريق إلى السلام في الشرق الأوسط يمر عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
- عباس: القدس ليست للبيع وصفقة القرن مؤامرة لن تمر وسيرفضها الشعب الفلسطيني
- حماس تعلن رسمياً موقفها من صفقة القرن.. طالع التفاصيل
الاخبار اللبنانية
- صفقة القرن: شكراً دونالد ترامب!
- ترامب «يُهدي» فلسطين لنتنياهو... وخيانة عربية علنية: اليوم غضبٌ ومواجهة
- الموقف الحقيقي للسلطة: لا اشتباك، لا حرق لصور ترامب
- حزب الله: الشعب الفلسطيني نبراس المرحلة
- شكراً دونالد ترامب
- بنود الصفقة: خطة «كاملة الدسم» للإسرائيليين
- إسرائيل «سعيدة»... وتستعد لضمّ الأرض الفلسطينية
- الإعلام البليد ليس معنيّاً بالصفقة
- صفقة تبدّد أوهام التسوية: لا بديل من المقاومة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- النخالة: "صفقة القرن" هي استقواء على العرب والمسلمين
- الاحتلال يعتقل 5 مقدسين وأحد حراس الأقصى
- بالفيديو القدس عاصمة موحدة لـ(إسرائيل).. ترامب يعلن بنود "صفقة القرن"
- تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا فساد للمحكمة
- الاحتلال يطلق النار تجاه شبان شرق خان يونس
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل
- الإمارات تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
القدس المحلية
- اعتقال 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى
- صحيفة عبرية: لن يتم طرح قرار تطبيق السيادة الأحد المقبل
- الأردن: اعتصام في مخيم البقعة رفضاً لصفقة القرن
- الاحتلال يطلق النار تجاه شبان شرق خانيونس
جريدة الأيام
- الرئيس: "صفقة القرن" المؤامرة لن تمر وستذهب إلى مزبلة التاريخ
- »مصر تطالب فلسطين وإسرائيل "بالدراسة المتأنية" للخطة
- »النص الحرفي للبند المتعلق بالقدس في "صفقة القرن"
- »اللاجئون .. لا عودة و3 خيارات للتوطين وإنهاء المخيمات
- »ردود دولية واسعة رافضة لـ"صفقة القرن"
- »النص المتعلق بالأسرى في "صفقة القرن"
- »"صفقة ترامب" تتبنى مطالب إسرائيل بالكامل
- »ندوة حول "السينما في فلسطين ما قبل النكبة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
الحياة الجديدة
- اعتقال شاب على حاجز قلنديا ومواجهات في محيط جامعة القدس
- المؤسسات الفلسطينية الأميركية تدين "صفقة القرن"
- شرطة الاحتلال تعتقل أحد حراس المسجد الأقصى
- "الخارجية" تحذر من تصعيد إرهاب المستوطنين في ظل الإعلان عن "صفق
وكالة صفا
- لنكن أكثر جرأة واستعدادا لمواجهتها بكل ما نملك من قوة
- النخالة: دخلنا مرحلة مختلفة تستوجب تغيير المنهج ومغادرة المألوف
- اعتقال 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى
- أبلغت هنية بالرغبة في اللقاء بغزة وسنبدأ مرحلة جديدة ونتجاوز الصغائر"
- عباس: سنبدأ بإجراءات تغيير دور السلطة الوظيفي
- وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية ببرلين ضد "صفقة القرن"
- الاحتلال يُجبر ناشطًا مقدسيًا على هدم غرفة سكنية
وكالة الراي الفلسطينية
- نواب أميركيون: خطة ترامب "كارثة القرن" وضد السلام
- مظاهرات حول العالم رفضًا لـ "صفقة القرن"
- الاحتلال يطلق النار تجاه شبان شرق خان يونس
- هكذا سيبدو شكل "فلسطين" وفق "صفقة القرن" الأمريكية
- الاحتلال يعتقل 5 شبان قرب باب العامود وأحد حراس الأقصى
- النخالة يدعو لأخذ زمام المبادرة لصنع مستقبل الفلسطينيين بأنفسهم
- حماس: صفقة القرن لا تساوي الحبر الذي كتبت به
- ترامب يعلن عن صفقته المزعومة "صفقة القرن"
- هنية وعباس يتفقان على توحيد الجهود لمواجهة صفقة القرن
سما نيوز
- صفقة القرن محكومة بالفشل لكنّ خيارات الفلسطينيين تتضاءل"
- كوشنر يكشف تفاصيل "الدولة الفلسطينية" ومصيرها المستقبلي وفق "الخطة الأميركية"
- اضراب شامل يعم قطاع غزة ورفع اعلام سوداء احتجاجًا على صفقة القرن
- الشيخ: وفد قيادي من الفصائل سيتوجه إلى قطاع غزة للبدء بحوار وطني شامل
- الرئيس عباس: سنعيد هذه الصفعة صفعات بالمستقبل واتفقت مع هنية على فتح صفحة جديدة ولقائه بغزة
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فلسطين اليوم
- الأمين العام لحركة الجهاد "النخالة": "صفقة القرن" بلطجة لم يشهد لها التاريخ وتحدٍ كبير لأمتنا
- غزة: جماهير غاضبة تنتفض في وجهة "صفقة القرن" الأمريكية
- إفشال الصفقة يكون بالمقاومة الشاملة
- الزهار: لن يستطيع العدو نزع سلاح المقاومة في غزة ومطلوب من عباس خطوة واحدة
- وعد هنية باللقاء في غزة.. عباس يدعو الفلسطينيين للنزول للشوارع احتجاجا على صفقة القرن
- شكر الامارات والبحرين وعمان
- ترامب يعلن عن "صفقة القرن"
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عرب 48