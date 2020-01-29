لجنة الإبداع في مديرية تعليم خان يونس تواصل تفقدها لمبادرات المعلمين

غزة- الرأي

واصلت لجنة الإبداع بمديرية التربية والتعليم في خان يونس، تفقدها لمبادرات المعلمين في المدارس، وذلك من خلال متابعة مبادرة "صديقتي تعلمني" في مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وحضور حصة في مبحث اللغة العربية في درس القواعد النحوية بعنوان: من المعاني النحوية (لا- اللام).

وحضر الفعالية: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. لواحظ معمر مديرة المدرسة، وأ. اكتمال عدوان مشرفة اللغة العربية، ولجنة الإبداع: أ. أحمد الفرا رئيس اللجنة، والأعضاء: أ. محمود المصري، ود. منير شقورة، وأ. لبنى أبو عودة، وعدد من معلمات المبحث.

وفي كلمته ثمن مدير التربية والتعليم جهود لجنة الإبداع، وجهود المعلمين المبادرين، مؤكداً أن مديرية التربية والتعليم بخان يونس ومدارسها زاخرة بالإبداع والتميز الذي تجسد في كافة جوانب العملية التعليمية.

وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى طالبات الثانوية العامة في الفرع الأدبي، في عدد من المباحث هي، الرياضيات واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل فكرة المبادرة اختيار نخبة من الطالبات المتميزات للقيام بدور المعلم البديل، وبإشراف ومتابعة المعلمة الأساسية للمبحث، وتستهدف المبادرة الطالبات ذوات التحصيل المتوسط.

وشكر أ. الفرا فريق المبادرة وهن: المعلمة فرهودة فروانة، والمعلمة سماهر الفرا، والمعلمة تهاني أبو مصطفى، والمعلمة هالة الفرا، والمعلمة عبير النمروطي، المرشدة عبير موسى.