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مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين تكرم طلبتها المتفوقين

29 كانون ثاني / يناير 2020 10:23

مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين تكرم طلبتها المتفوقين
مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين تكرم طلبتها المتفوقين

الوسطى- الرأي

كرمت مدرسة شهداء النصيرات الثانوية للبنين طلبتها المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وحضر حفل التكريم مدير التربية و التعليم بالمحافظة الوسطى هشام الحاج و المدير الإداري ناصر السدودي و الفني محمد حمدان، بحضور مدير المدرسة جمال مونس و عدد من الشخصيات الاعتبارية و الوجهاء و المخاتير وذوي المتفوقين و أعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة.

مدير التربية و التعليم هشام الحاج وفي كلمة الاحتفال قال: نلتقي اليوم في صرح تربوي شامخ لنكرم ثلة من المتفوقين الذين اجتهدوا و تميزوا خلال الفصل الدراسي الأول، موضحاً أن هؤلاء الطلاب المتميزين لم ينالوا هذا التميز إلا بعد جهد كبير في دراستهم حتى وصلوا إلى هذا المكان.

و أكدَّ مدير التعليم أن مديرية الوسطى دائماً تتمركز على عرش التميز و الإبداع و خاصة في نتائج الثانوية العامة، مشيداً بأداء كافة الجهود المبذولة و على رأسها الهيئات التدريسية التي تتميز بهذا العطاء.

وفي ختام كلمته قدّم تهنئته لكافة الطلبة المتفوقين لأمهاتهم وآبائهم، شاكراً لكافة المعلمين و لإدارة المدرسة هذه الجهود.

بدوره أوضح جمال مونس مدير المدرسة أن هذا الاحتفال يأتي لتكريم ثلة من الطلاب المتفوقين الذين تميزوا بين أقرانهم بالتفوق من جانب و من جانب آخر لنشجع أقرانهم على الجد و الاجتهاد و ويحدوا حدوهم و يتخذوهم قدوة لصنع المستقبل المشرق المنير بعلمهم و تفوقهم.

و أكدًّ مدير المدرسة على دور المعلمين الذين لهم الدور البارز في هذا الجهد العظيم، فهم لا يألوا جهداً في أداء واجبهم التربوي التعليمي و لم يذخروا وسعاً في تقديم كل ما يحتاجه الطلاب.

و في نهاية كلمته أشاد صلاح بجهود الهيئة التدريسية في تميز هؤلاء المكرمين ، شاكراً لأولياء أمورهم لدعمهم المتواصل في تميز الطلاب.

يذكر أن الاحتفال تخلله العديد من الفقرات و انتهى بتكريم الطلاب المتفوقين و المربيين الفاضلين.

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