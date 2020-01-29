زراعة خانيونس تتفقد مشروع زراعة الفراولة "المعلقة"

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة خانيونس زيارة تفقدية لمشروع زراعة الفراولة "المعلقة" بواسطة التربة المعزولة والتي نجحت فى زراعتها الريادية حنين أبو دقة في منطقة الفخاري.

ويأتي ذلك من خلال مشروع تعزيز "اليات التكيف واستعادة الانتاجية الزراعية واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة فى قطاع غزة" بتنفيذ جمعية انقاذ المستقبل الشبابي بالشراكة مع مؤسسة انقاذ الطفل وتمويل مؤسسة التعاون الألماني BMZ .

وشارك فى الزيارة كل من مدير المديرية أكرم ابو دقة، والمهندس احمد النواجحة والمهندس المنتصر بالله عدوان، وعدد من مهندسي المديرية.

واشاد م. أكرم أبو دقة بنجاح المشروع وجودة المنتج وتوفير لتكلفة مياه الري المرتفعة والتي يتم توفيرها من محطات التحلية، حيث يعتبر المشروع مصدر دخل للأسرة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة.

وفى نهاية الزيارة تم تكريم الريادية أبو دقة لنجاح مشروعها وتشجيعها على مبادرتها الهادفة للتغلب على الصعوبات الزراعية في ظل الحصار المتواصل على قطاع غزة، حيث أن محافظة خانيونس تفتقر لزراعة محصول الفراولة فيها بسبب ملوحة المياه.