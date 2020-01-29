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خلال لقائه بوفد من الجامعة الاسلامية

المستشار عابد يؤكد على التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية

29 كانون ثاني / يناير 2020 10:41

المستشار عابد يؤكد على التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية
المستشار عابد يؤكد على التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية

غزة- الرأي

 أكد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز وتطوير التعاون في المجالات المختلفة وضرورة وجود إطار عمل دائم للتعاون المعرفي والحرص على مد جسور التعاون والتكامل بين الأجسام القضائية والمؤسسات الأكاديمية .

جاء ذلك، خلال لقاء المستشار عابد ، بوفدٍ من الجامعة الإسلامية برئاسة د.علاء الجماصي عميد التعليم المستمر وخالد الكحلوت مدير مركز إرادة و أ.وائل عودة مدير الدائرة المالية في ديوانه بقصر العدل، بحضور كل من المستشار أشرف نصر الله قاضي المحكمة العليا والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس.

وقد جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز التحكيم بالجامعة الإسلامية، وشدد عابد على أهمية إيجاد جيل قادر على مواجهة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني بغزة.

بدوره،  أكد المستشار  نصر الله  على أهمية مراكز التحكيم ودورها الفاعل في التوفيق بين أطراف الدعوى قبل اللجوء للقضاء للتصديق عليه وكذلك أهمية الاستعانة بالخبراء والاهتداء بخبراتهم للوصول إلى نتائج مرضية في إصدار الأحكام.

المستشار عابد يؤكد على التعاون المشترك مع المؤسسات الأكاديمية 83012506_10158120444042853_7770604245245493248_o
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