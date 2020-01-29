المستشار عابد يتفقد سير العمل في دائرة التنفيذ

غزة- الرأي

تفقد المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء دائرة التنفيذ بقصر العدل، برفقة المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني ومدير ديوان رئيس المجلس الأستاذ محمود الحفني وذلك للاطلاع على سير العمل في الدائرة.

واستمع عابد إلى مأمور تنفيذ غزة والموظفين وكيفية سير العمل وانتظامه، والتقى بعدد من المحامين والمواطنين واستمع إلى مشاكلهم وملاحظاتهم وكيفية سير العمل، ووعد بأخذها في عين الاعتبار ومعالجتها .

وقد أبدى العديد من المراجعين من محامين ومواطنين شكرهم للخدمة المقدمة وحسن المعاملة .

يذكرأن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة الجولات الدورية التي يجريها رئيس المجلس للمحاكم النظامية والدوائر التابعة لها لمتابعة مستجدات العمل والاطلاع على حسن سير العمل فيها.