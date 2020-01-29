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الإعلام الحكومي ينظم وقفة احتجاجية رفضًا لـ "صفقة القرن"

29 كانون ثاني / يناير 2020 10:52

غزة - الرأي

نظم المكتب الإعلامي الحكومي، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية بمقره بمدينة غزة رفضًا لإعلان "صفقة القرن" وتأكيداً على حقوق شعبنا الفلسطيني.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في كلمة له خلال الوقفة: "إن هذه الصفقة لا تساوي الحبر الذي كتبت عليه، فأرضنا وقدسنا وحقوقنا الفلسطينية ثابتة ومتجذرة وراسخة في هذه الأرض، وليست بحاجة لأحد لكي يوضحها لنا ولكي توضع على طاولة المساومات".

وأضاف معروف: "هذه الصفقة هي وصمة عار على جبين كل من يتخاذل في إثبات الحق الفلسطيني وكل من يتراجع عن تأييد القضية الفلسطينية، وهي بصمة إما أن تسجل من يناصر الحق الفلسطيني في كتب التاريخ في مداد من ذهب، وإما من تسجل من تخاذل أو عبر عن موقف داعم لهذه الصفقة في مزابله وفي الكتب السوداء".

وأعرب عن سعادته بالموقف الفلسطيني الموحد الرافض لهذه الصفقة، مؤكدا أن شعبنا يستطيع حتى وحده دون إسناد عربي أن يجعل الصفقة تساوي فقط ما حدث بالأمس من مشهد هزلي لا يرقى أن يكون رؤية أو خطة للسلام.

وأشار معروف إلى تنظيم وقفة لجموع الصحفيين خلال أيام للتعبير عن موقف رافض لهذه الصفقة أو محاولة التعاطي معها.

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