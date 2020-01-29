"الأونروا": لا نية لإنهاء عملنا وخدماتنا مستمرة

القدس المحتلة - الرأي

أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" سامي مشعشع أنه لا توجد لدى الوكالة نية لإنهاء عملها ولا لتسليم مهامها لأية جهة كانت، وستستمر فى التواجد على الأرض.

وشدد في بيان صحفي، صدر اليوم الأربعاء، على أن مدارس وكالة الغوث وعياداتها وخدماتها الحيوية الأخرى مستمرة، والدعوة لانهاء عملها قبل معالجة جذور القضية واحقاق الحقوق يضرب بعرض الحائط آمال ملايين اللاجئين الفلسطينيين، وهى دعوة باطلة.

وأشار إلى أن ولاية "الأونروا" والتي صوتت 169 دولة قبل شهر على تجديدها لثلاث سنوات أخرى "واضحة"، وهى ولاية لا تملك هذه الدولة أو تلك نفيها، ولا تغيرها مثل هذه الاتفاقيات، وستبقى مرجعيتها دوما الجمعية العمومية للأمم المتحدة بكامل هيئتها، ومستندة إلى القانون الدولى والقرارات الدولية التى تضمن وتحمي مكانة ومطالب لاجئي فلسطين.

وجدّد مشعشع الـتأكيد أن خدمات "الأونروا" في شرق القدس والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وغزة مستمرة دونما انقطاع، حتى يصار إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.