هلال القدس ..انجاز آسيوي متميز ..

غزة- الرأي

تأهل فريق نادي هلال القدس لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بعد تعادله مع نادي صور العماني في مباراة اياب ملحق البطولة التي اقيمت مساء الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في فلسطين انتهت بفوز هلال القدس بهدفين دون مقابل

وحافظ نادي هلال القدس على شباكه نظيفه في مباراة الاياب فاحكم المدير الفني امجد طه السيطره على مجريات المباراه ما شكل صعوبةكبيرة امام الفريق العماني بالوصول الى مرمى الهلال لتنتهي المباراه بالتعادل السلبي.

وحضر المباراة جمع من الجماهير الفلسطينية والسفير الفلسطيني في مسقط د تيسير جرادات ونائب السفير هشام اسماعيل ورئيسالاتحاد العماني لكرة القدم خالد البوسعيدي ورئيس نادي صور ورجل الاعمال الفلسطيني سليمان عبد العظيم الذي اقام مأدبة عشاءللاعبي الهلال بعد انتهاء المباراة ورجل الاعمال عبد الرحمن دغمش رئيس رابطة اهالي كفر عانة ورجال اعمال فلسطينيين في سلطنة عمان.

واهدى لاعبو هلال القدس التاهل الى رئيس نادي هلال القدس د باسم ابو عصب وروح الشهيد الطفل قيس ابو ارميله وعائلته.

وبهذا التأهل سيلعب نادي هلال القدس في المجموعة الاولى من البطولة مع اندية الجيش السوري والعهد اللبناني والمنامة البحريني ، على ان تقام المباراه الاولى في العاشر من الشهر القادم ولم يحدد بعد مكان اقامة المباراة والتي من المفترض ان تقام في بيروت بعد رفض فريقي النجمة والجيش اللعب على ارض فلسطين.