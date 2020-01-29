فريق كرة السلة بنادي شباب البريج يحقق فوزاً ثميناً على منافسه بيت حانون الأهلي

حقق فريق كرة السلة بنادي شباب البريج فوزاً ثميناً على منافسه بيت حانون الأهلي، بنتيجة 76-58، على صالة المرحوم خلف العجلة بنادي خدمات البريج، في افتتاح الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز- جوال، للموسم 2020.

حكم اللقاء: دولي حسين حمدان، نضال قفة، أحمد القاضي، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي محمد الكرنز، ميقاتي "24" ثانية مروان حمد.

وفي اللقاء الثاني، فاز خدمات البريج على شباب المغازي بنتيجة 91-55، على نفس الصالة.

حكم اللقاء: دولي سائد حميد، دولي باسل كرون، محمد العالول، مسجل محمد الصلاحات، ميقاتي عاطف المسلمي، ميقاتي "24" ثانية موسى غنام.

وفي كرة اليد حقق فريق كرة اليد بنادي خدمات النصيرات فوزاً ثميناً على منافسه خدمات المغازي بنتيجة 34-24، على صالة أبو يوسف النجار، في افتتاح الجولة الخامسة لبطولة الدوري العام الممتاز للموسم 2020- جوال، وبذلك استعاد النصيرات صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، وبقي المغازي رابعا برصيد 9 نقاط.

حكم اللقاء: سليمان أبو حسنين، ومصطفى الحنجوري، وميقاتي إياد برهوم، ومسجل مجدي حرب.

وفي اللقاء الثاني، فاز اتحاد دير البلح على جمعية الصلاح بنتيجة 27-26. وبذلك، رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، وبقي الصلاح في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

حكم اللقاء: إياد برهوم، ومحمد جابر، ميقاتي علي طه، مسجل مجدي حرب.

بطولة الناشئين

-تأهل نادي التفاح إلى نهائي بطولة الناشئين بفوزه على بيت لاهيا بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت لاهيا، ضمن منافسات دور النصف النهائي للبطولة، سجله محمد أبو خضر في الدقيقة 42، وقد برز في اللقاء حارس التفاح يوسف الجرجاوي الذي تصدى للعديد من الكرات الخطرة. هذا وسيلتقي التفاح الفائز من لقاء بيت حانون الأهلي والصداقة اليوم ليحدد هوية الفريق الصاعد للنهائي.

جهاز فني جديد

اعلن خدمات الشاطئ عن تشكيلة الجهاز الفني الجديد, الذي يضم حمادة شبير مدرباً, ومجدي أبو ناصر مساعداً له, وأحمد أبو سليمان مدرباً لحراس المرمى, وأحمد أبو نحل ادارياً, وحسام وادي معالجاً.

رعاية لكأس الطائرة

قدم عبدالسلام هنية نائب رئيس اتحاد كرة الطائرة رعاية بقيمة 12 ألف دولار للأندية الـ12 المشاركة في بطولة الكأس في افتتاح الموسم الجديد آذار المقبل، وسيحصل كل نادي على مبلغ ألف دولار.

كما قرر هنية، تقديم ألفي دولار لخدمات جباليا بطل الدوري الممتاز, لتسهيل مشاركته في البطولة العربية في القاهرة الشهر المقبل.

وكانت شركة جوال قررت رعاية دوري كرة الطائرة الممتاز في قطاع غزة، ضمن رعايتها لأكثر من 5 ألعاب فردية وجماعية بقيمة 200 ألف دولار, كمساهمة منها لدعم النشاط الرياضي.

اقرار أجندة اتحاد الترايثلون

أقر اتحاد الترايثلون، الثلاثي الحديث أجندته للموسم الجديد والتي تشمل الترايثلون، والدواثلون ، والاكواثلون، وذلك لجميع الفئات العمرية.