مدرسة "أبو تمام الأساسية للبنات" بمديرية شمال غزة تُكرّم طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

كرّمت مدرسة أبو تمام الأساسية للبنات، طالباتها المتفوقات عن الفصل الدراسي الأول، بمشاركة مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، ورئيس بلدية بيت لاهيا عز الدين الدحنون، وعدد من رؤساء الأقسام بالمديرية، ومديرة المدرسة رائدة بدران، وثلة من الشخصيات العامة والمجتمع المحلي، وممثلين عن مجلس أولياء الأمور الأعلى، ومعلمات المدرسة وطالباتها.

ورحبت بدران بالحضور جميعاً، مهنئةً الطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي يعكس إصرار وعزيمة الطالبات على تلقي العلم والتفوق رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بهن.

كما ثمنت بدران دور الهيئة التدريسية التي واصلت العمل بجد ونشاط لتحقيق أفضل النتائج، باتباع استراتيجيات التعلم الحديثة التي تتماهى مع الخطة التربوية الشاملة التي تتبعها الوزارة ومن خلفها المديرية.

وفي كلمته هنأ العرابيد الطلبات المحتفى بهن، داعياً لمراكمة هذا الإنجاز في المستقبل، ووجه التحية لإدارة المدرسة وهيئتها التدريسية على جهودها المتواصلة لتحقيق النهضة التعلمية والتميز لطالباتها.

كما أثنى العرابيد على روح التعاون المستمر بين التعليم والمجتمع المحلي الذي يشكل داعماً قوياً للعملية التعليمية في كل مراحلها.

وشدد على أهمية أتباع الأساليب التربوية الحديثة، بما يحقق الفائدة للطالب في حياته اليومية، الى جانب الاساليب التقليدية التي تعتمد على الحفظ والتلقين .

وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية الشيقة التي قدمتها الطالبات.

وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير، على الطالبات المحتفى بهن.