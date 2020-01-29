وزارة الثقافة وبلدية غزة تطلقان فعاليات مهرجان الإبداع الثقافي

غزة- الرأي

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان الإبداع الثقافي الشبابي الأول، الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية بالتعاون مع بلدية غزة، ويشارك فيه أكثر من (180) شاب وشابة من المبدعين والموهوبين في مجالات متنوعة.

وحضر حفل الإفتتاح الذي أُقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، وكيل الوزارة الدكتور أنور البرعاوي، ورئيس البلدية الدكتور يحيى السراج، والمدراء العامين بالوزارة، ولفيف من الشخصيات الوطنية والاعتبارية والنخب الثقافية، وحشد غفير من الشباب والمهتمين.

وفي كلمة له، أكد الدكتور البرعاوي أن هذا المهرجان يحمل رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني عامة والشباب على وجه الخصوص عصي على الانكسار، وأن كل المحاولات الهادفة لزرع اليأس وقتل الإبداع في نفوسهم ستفشل.

وأشار إلى أن عدد من تقدموا للمشاركة في المهرجان يزيد عن 500 شاب وشابة يمثلون حالات إبداعية مميزة، وتم عرضهم على مجموعة من المختصين لإختيار الأفضل من بينهم وتوجيه الآخرين ممن لم يحالفهم الحظ نحو تطوير موهبتهم وصقلها ليتمكنوا من المشاركة في المهرجان في السنوات القادمة.

من جانبه أوضح السراج أن المهرجان يأتي ضمن جهود التعاون والشراكة بين البلدية والوزارة للإرتقاء بالمشهد الثقافي الفلسطيني، موضحًا أن المجلس الجديد لبلدية غزة يضع الأنشطة الثقافية على رأس أولوياته في الخطط والبرامج المستقبلية.

وتخلل الحفل، عدة فقرات فنية وعروضًا للدبكة الشعبية، بالاضافة إلى إستعراضات إبداعية قدمها عدد من الشباب المشاركين في المهرجان، بالاضافة إلى إفتتاح معرض للمشغولات اليدوية والتراثية، ومعرض للوحات الفنية.

كما تم خلال الحفل تكريم الفنان عبد المجيد عريقات الفائز بالمركز الثاني في مسابقة منشد الشارقة في نسخته الـ12.

يشار إلى أن المهرجان يستمر حتى مساء الخميس، ويتخلله فقرات وعروض فنية متنوعة.