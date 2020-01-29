تعليم شرق غزة تعقد لقاءً تعريفياً لمسابقة التميز المخبري 2020

غزة- الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، لقاءً تعريفياً حول مسابقة التميز المخبري .2020 للصفوف السابع والثامن والتاسع ,و المقرر عقدها في شهر مارس القادم.

وحضر اللقاء الذي عقد في مركز التدريب التربوي أ. على الشرفا رئيس قسم التقنيات التربوية , أ. نبيل عيد مشرف المختبرات , أ. حنان زقوت مشرفة التدريب وقيمي المختبرات العلمية في المدارس المشاركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة معايير التحكيم و المحاور الأربعة التي سيتم التقييم عليها , إضافة إلى آلية الاشتراك فيها

وأشاد أ. الشرفا بجهود مشرفي المختبرات في العملية التعليمية , مبيناً أن هذه اللقاء يأتي لمناقشة المواضيع المتعلقة بالمسابقة .

من جانبه قدم أ. عيد عرضاً لتفاصيل المسابقة وبنود التحكيم الخاصة بها , مجيباً على كافة تساؤلات المشاركين .