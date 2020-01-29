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"معروف" يهنئ وزيرة الإعلام اللبنانية لتوليها حقيبة الوزارة

29 كانون ثاني / يناير 2020 11:47

عبد الصمد
عبد الصمد

غزة - الرأي

هنأ رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، اليوم الأربعاء، معالي وزيرة الإعلام اللبناني د. منال عبد الصمد بمناسبة توليها لمنصبها الحالي في التشكيل الحكومي الجديد.

وقدم معروف في رسالته للوزيرة عبد االصمد التهاني والتبريكات، للثقة التي من خلالها تم تكليفها بمهام وزيرة الإعلام في الجمهورية اللبنانية.

كما أعرب عن اعتزازه بعلاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين والشعبين، وحرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك لدفع العلاقات الثنائية لأعلى المستويات، لما فيه خير الشعبين والبلدين ولخدمة قضايا أمتنا وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعرب معروف في رسالته، للمناسبة ذاتها، دعوات الشعب الفلسطيني الصادقة لأن يحفظ الله لبنان وشعبها وقيادتها ويجنبها الفتن والمؤامرات مثمنا فيها مواقف الجمهورية اللبنانية الداعمة لحقوق شعبنا ونضاله من أجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.Top of Form

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