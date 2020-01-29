النيابة العامة تؤكد على الشراكة مع رابطة علماء فلسطين

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال لقائه برئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خانيونس د.يونس الأسطل ووفد العلماء المرافق له، على الشراكة مع رابطة علماء فلسطين ورجال الإصلاح؛ لتحقيق الاستقرار المجتمعي، وتعزيز السلم الأهلي، ونشر ثقافة الفضيلة والاحتكام للقانون، وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية.

وعبّرت رابطة علماء فلسطين عن عميق فخرها واعتزازها بحصول النيابة العامة على جائزة النزاهة والشفافية لعام 2019م على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة أنها جاءت من مؤسسة مستقلة تعنى بتقييم النزاهة والشفافية، مما يؤكد على ريادة النيابة العامة للمسئولية المجتمعية، واستمرارية عطائها لخدمة الجمهور، وحُسن إدارتها لقطاع العدالة والحُكم الرشيد.