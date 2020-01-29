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"الصحة" تبحث تطوير نظم المعلومات في مجمع الشفاء

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:02

"الصحة" تبحث تطوير المشاريع المستقبلية في مجمع الشفاء

غزة- الرأي

  عقد الوكيل المساعد لشؤون نظم وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والجودة بوزارة الصحة م. أسامة قاسم،  لقاء عمل مع ادارة مجمع الشفاء الطبي ممثلا بمديره العام د. محمد أبو سلمية، وذلك لبحث ومناقشة المشاريع المستقبلية، بحيث تكون ذات صبغة تكاملية وتلبي الاحتياجات الفعلية داخل المجمع وتطوير أنظمة الحاسوب والشبكات في المجمع، بالإضافة الى دور نظم المعلومات وتطويرها لتسهيل الحصول على المعلومات بطريقة سريعة ودقيقة داخل المجمع.

وأشاد م. قاسم بجهود ادارة مجمع الشفاء الطبي والتي تهدف الى احداث الفارق في مستويات تقديم الخدمة بالمجمع، مضيفا أن المجمع يتصدر على الدوام كافة لقاءات التطوير التي تعقدها الوزارة مع مختلف المؤسسات الدولية والمحلية واعداً بأن مجمع الشفاء سيكون على رأس أولوية المشروع في المرحلة الأولى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

من جهته، قدم د. أبو سلمية شرحا وافيا حول عمل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وما تقدمه من خدمات لمختلف التخصصات ولعديد الحالات يوميا، مشيرا الى اهمية وضع اجراءات تعزز من سهولة وصول وحصول المرضى على خدمة ذات جودة وتعزيز بيئة العمل للكادر الصحي.
 
وأشار د. ابو سلمية الى تطوير ومتابعة عمل لجان الجودة داخل المجمع والاخذ بالتوصية لتحديد قسم ثابت ومتفرغ للقيام بهذه المهمة، بالإضافة الى الاطلاع على خطط المجمع ونقص القوي العاملة، منوها أن المجمع يضم نحو 30 بالمئة من سلة الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للجمهور في قطاع غزة.


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