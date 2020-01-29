"بينت" يأمر بتشكيل فريق أمني لتطبيق السيادة بالضفة

أعلن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت عن تشكيل فريق أمني خاص لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع القناة 7 العبرية عن بينت قوله: "في الليلة الماضية أمرت بإنشاء فريق خاص على الفور لتطبيق السيادة في الضفة".
عاجل |
29 كانون ثاني / يناير 2020 12:03
القدس المحتلة - الرأي
أعلن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت عن تشكيل فريق أمني خاص لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع القناة 7 العبرية عن بينت قوله: "في الليلة الماضية أمرت بإنشاء فريق خاص على الفور لتطبيق السيادة في الضفة".