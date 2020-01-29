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"بينت" يأمر بتشكيل فريق أمني لتطبيق السيادة بالضفة

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:03

القدس المحتلة - الرأي

أعلن وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت عن تشكيل فريق أمني خاص لتطبيق السيادة الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

 ونقل موقع القناة 7 العبرية عن بينت قوله: "في الليلة الماضية أمرت بإنشاء فريق خاص على الفور لتطبيق السيادة في الضفة".

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