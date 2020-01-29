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تعليم خانيونس تفتتح دورة في مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية‏

29 كانون ثاني / يناير 2020 12:04

تعليم خانيونس تفتتح دورة في مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية‏
تعليم خانيونس تفتتح دورة في مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية‏

خان يونس- الرأي

افتتح  عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس، دورة تدريبية لمعلمي مبحث اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر، بحضورمشرفي اللغة الإنجليزية: أ. حيد أبو شاويش، وأ. ماجد صلاح، وأ. رولا الفرا، وذلك في مركز التدريب التربوي.
وأوضح أ. الفرا أن هذه الدورة تهدف إلى تطوير مهارات طلبة الثانوية العامة في الكتابة "التعبير الحر والوظيفي"، وذلك من خلال تدريب معلمي الثانوية العامة لمبحث اللغة الإنجليزية واطلاعهم على أفضل الوسائل والطرق التي تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم في الكتابة باللغة الإنجليزية، ومعالجة ضعف الكتابة لدى الطلبة، ونقل هذه الخبرات للطلبة.
يذكر أن مدربي الدورة هم: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، ومشرفو اللغة الإنجليزية.
 

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